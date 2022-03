Aníbal Fernández nombró al adiestrador de Dylan en el Ministerio de Seguridad y desató la polémica

“Me importa un culo si es el entrenador del perro de Alberto Fernández», dijo el Ministro de Seguridad.

Una polémica se desató en las últimas horas, luego de la designación como director dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación de Ariel Zapata, conocido el año pasado por haber ingresado a la Quinta de Olivos durante el confinamiento más estricto para hacer tareas como «adiestrador de Dylan», el perro de Alberto Fernández.

Según se informó oficialmente, Zapata recibirá el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de un cargo considerado de Nivel A dentro del escalafón estatal.

La designación tuvo lugar el pasado 26 de febrero. Sin embargo, quedó plasmada el jueves a través del Boletín Oficial y tomó estado público en las últimas horas.

La designación, que tendrá lugar de manera temporal, es por el plazo de seis meses y una remuneración de $279.649,32.

Si bien las funciones de Zapata no aparecen especificadas dentro del Boletín, su oficina tiene como tarea «la planificación operativa de políticas de seguridad a escala territorial y la implementación de políticas de prevención del delito y las violencias en todo el territorio Nacional».

«En concreto, Zapata fue mi director de cinotécnia cuando creé esa dirección hace 8 años. Cuando asumí como ministro bonaerense, lo convoqué nuevamente», había sostenido Berni el año pasado en declaraciones periodísticas.

Zapata había sido uno de los visitantes VIP que entraron a la residencia presidencial durante 2020, en el momento en que se sucedían los aislamientos para contener el avance del Covid-19.

Había sido convocado a la quinta presidencial en mayo de 2020 para pedirle asistencia en un problema que tenía entonces Dylan, el perro presidencial, con su cachorro Prócer. Ambos se peleaban constantemente, por lo que Juan Enrique Romero, veterinario de Dylan, le había pedido que asista para realizar una consulta.

Qué dijo Aníbal Fernández

Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él», dijo Aníbal Fernández al sitio Infobae.

«Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor», cerró el ex Intendente de Quilmes.