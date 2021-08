Nicolás Terrera: «El Estado es un obstáculo para la creación de empleo»

El precandidato a diputado provincial por la Tercera Sección de Vamos con Vos, Nicolás Terrera, habló en Quantica Radio sobre la campaña electoral y distintas problemáticas que atraviesan la situación social y económica actual del país.

El precandidato a diputado provincial, Nicolás Terrera, expresó que “tenemos que apoyar a las PyMEs, no podemos tener una presión tributaria que impida que un emprendedor generar empleo”. A su vez, indicó que “hoy el 51% de los ocupados trabajan en la informalidad, sin jubilación, sin vacaciones y sin aguinaldo. Nosotros creemos que la única manera que una familia se dignifique es mediante el trabajo y el Estado hoy es un obstáculo para la creación de empleo”.

Acerca de Vamos Con Vos, Terrera apuntó que “tenemos la responsabilidad de trasladarle esperanza a la ciudadanía, que no está todo perdido. Nosotros ofrecemos un espacio distinto, una alternativa diferente encabezada por Florencio y Carolina; con las PyMEs presentes, en lo que va a ser el impulso que necesitamos para avanzar como país. Necesitamos crecer como lo hacen los países de la región, Argentina no lo está logrando”.

Terrera contó su experiencia personal con respecto a la educación y las posibilidades: “Yo me crie en una familia trabajadora de clase media. Mis padres no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero yo sí. Me esforcé y tuve un título. No quiero ser autorreferencial, pero si fue posible en la familia Terrera, que también sea posible en todas las familias de la Provincia. Deseo que un chico a la edad de decidir si quiere trabajar o estudiar, pueda elegir”.

Haciendo referencia al liderazgo de Randazzo, el precandidato marcó: “Hace mucho tiempo que somos opositores de quienes gobernaron y quienes gobiernan, desde 2015 hasta la actualidad. Randazzo corporiza esa esperanza que tenemos muchos padres y madres de familia, docentes, trabajadores, jubilados, que merecemos una mirada distinta y crítica”. Terrera, además, hizo un punteo sobre los logros de la gestión del ex ministro de Transporte de la Nación: “La experiencia en la gestión dejó muy buenos resultados. En la Tercera Sección la electrificación del Roca representó un gran avance para la comunidad.

“Muchos políticos ni saben lo que es un 931, ¿si nunca pagaste un sueldo como esperas conocer la mejor manera de generar empleo? Trabaje en una panadería y en una palitera de helado, yo no nací político. Le tenemos que escapar a los que nacieron políticos y saben que quieren serlo para toda la vida”, concluyó.