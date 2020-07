Organizaciones de Izquierda marcharán este viernes a la Municipalidad

Las organizaciones sociales a partidos políticos de izquierda de Berazategui convocan una marcha al palacio municipal para este viernes reclamando ser atendidos por el Intendente.

El Comunicado completo:

«Luego de reiterados pedidos de audiencia a las autoridades municipales, no solo NO fuimos recibidos, sino que tampoco fuimos convocados a posteriori, como nos prometieron los funcionarios que recepcionaron nuestro petitorio. Las Organizaciones Sociales abajo firmantes, decidimos que el próximo viernes 31 de julio a las 10 hs., llevaremos adelante una olla popular con mate cocido y torta fritas en la puerta de la Municipalidad, porque esto es lo único que tenemos muchas de las veces para proveer a nuestras familias, golpeadas por la desocupación y la miseria social.

Como dejamos informado en varias oportunidades, las medidas de lucha se irán endureciendo, debido ante los reclamos que demandan los vecinos, y los que componemos nuestras organizaciones. Expresamos objetivamente las más profundas necesidades de los barrios humildes, por ello nos acompañaron con centenares de firmas en el petitorio que venimos defendiendo desde el 11 de junio. Llevamos casi 2 meses de ninguneo, de desatención. Juan José Mussi y su gabinete creen que, al no recibirnos, los problemas simplemente “no existen”.

Nuestras compañeras se exponen en constante riesgo para sostener los comedores comunitarios que asisten a cientos de familias antes y durante la pandemia. El acceso a un beneficio social que no llega a todos, es insuficiente cuando compañeros y compañeras siguen sosteniendo meriendas y comedores, soportar enfermedades y circunstancias económicas miserables.

En este período los casos de violencia de género fueron creciendo al mismo ritmo de los padecimientos de la comunidad trans/travesti. El acceso a políticas públicas para el sector ha corrido la misma suerte que el resto de los reclamos planteados. Ante la falta de políticas públicas, nuestras compañeras siguen quedando libradas a lo que puedan realizar las redes de acompañamiento y el respaldo que realizan las organizaciones sociales de forma independiente.

LA PANDEMIA ES EL CAPITALISMO. NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS Y SUS DEUDAS USURARIAS QUE QUIEREN PAGAR SOBRE LA BASE DEL HAMBRE DEL PUEBLO. ¡¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO, NO CON EL FMI!!

El pliego de reclamos por el que luchamos, ya presentado a los medios de prensa y a la comunidad y autoridades, son:

1. Cuarentena sin hambre: provisión de asistencia alimentaria por parte del Estado Municipal a los merenderos, comedores barriales que funcionan en el distrito, de las organizaciones firmantes. Que dicha asistencia, sea de calidad nutricional. Reposición de los bonos y/o canastas entregadas por acción social municipal a los beneficiarios con los que incumplieron en los últimos dos meses, y rechazo a cualquier intento de eliminar este ítem.

2. Provisión de elementos de limpieza e higiene, kits sanitizantes. Para que las tareas de acción social (esencial) sea desempeñada de forma segura y Testeos masivos contra el covid-19 en todos los barrios y Control y seguimiento efectivo de las altas a vecinos

3. Fumigaciones en los barrios humildes contra el dengue, que se expande en el distrito. El Plan “Detectar” resulta insuficiente, si no es acompañado con vacunación y resolución de los problemas socio-económicos y de hábitat de los vecinos, ya que creemos básico que se garanticen las condiciones de recuperación óptimas para quienes deben transitarla: vivienda, alimentación e higiene.

4. Atención permanente en los C.A.P.S con guardias las 24 horas en todos, con insumos adecuados y profesionales suficientes.

5. Casa u hogares refugios municipales para las mujeres en situación de violencia de genero con subsidio a cargo del Estado. Por geriátricos municipales y guarderías materno – paternales municipales en los barrios populares. Garantía efectiva de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 26.485 (artículo 2°).

6. Por un plan municipal integral de obras públicas y construcción de viviendas obreras, por el trabajo genuino, para terminar con el hacinamiento habitacional de los barrios populares y la falta de vivienda. Rechazando la privatización del suelo urbano en beneficio del capital inmobiliario especulativo, que deteriora y afecta nuestro medio ambiente, que debe ser preservado.

7. Por el pase a planta permanente del personal municipal de todos los precarizados que contra-prestan, producto de un programa social o de empleo transitorio, cumpliendo tareas de trabajadores municipales.»