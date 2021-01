Otro joven desaparecido en Quilmes: ¿Dónde está Luis Enciso?

Luis Enciso, de 20 años, permanece desaparecido desde el pasado 4 de enero, día en que fue visto por última vez por sus familiares en la localidad de San Francisco Solano. Su familia exigió su aparición con una protesta frente a los Tribunales de Quilmes.

El joven vive en calle 848 entre 886 y 887, en el barrio La Florida. Mide 1,75 mts, tiene ojos claros, cabello castaño oscuro largo, no posee tatuajes ni piercings, ni cicatrices, ni barba o bigote. Al momento de ausentarse de su hogar vestía una bermuda azul y una musculosa bordó con el escudo de River.

Luis era empleado gastronómico, pero con la pandemia se quedó sin trabajo. Hace quince días ya que su familia no sabe nada de él y no logran dar con su paradero. Creen que no tenía dinero y no saben si llevaba su teléfono celular.

De momento, la búsqueda es encabezada por el gabinete de la Comisaría Cuarta de Solano, que conduce el comisario Sergio Donadio. Ante cualquier información, piden comunicarse al 911 o bien a los celulares 113468-6987 y al 113318-9961.

El lunes, familiares y amigos de Luis marcharon por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta los Tribunales de Quilmes, para reclamar a la Justicia celeridad en la búsqueda. La madre del joven indicó a Data Judicial que “a mi me importa solamente mi hijo, pero cuantos pibes hay en la calle que la familia no tiene posibilidad de que la ayuden”, y se quejó de “La Justicia y el Estado que no contienen a los jóvenes, y menos aún en las zonas como las que vivimos nosotros”.

¿Dónde está Ricardo Soraires?

Otro de los hombres desaparecidos en Quilmes es Ricardo Alberto Soraires. Tiene 33 años y vive en el barrio Owen, en la ribera de Quilmes. Fue visto por última vez el 13 de enero. Ricardo está casado y tiene dos hijos, y hasta el momento no se sabe nada acerca de su paradero. Si sabés algo o tenés algún dato, por favor comunicate al 911 o al teléfono 11-3113-3795.

¿Dónde está Ramón Vicente Galeano?

Ramón Galeano, vecino de la Ribera de 45 años de edad, permanece desaparecido desde el pasado 24 de diciembre. Se cree que en ese momento vestía chomba bordó y jean claro. Aquellos que sepan algo o puedan aportar algún dato, se ruega comunicarse al 911 o dar aviso a la comisaría más cercana.

¿Dónde está Salvador Altamura?

El abogado Salvador Altamura fue visto por última vez el 13 de julio a las 18 horas, cuando pasó por la puerta de su departamento manejando una moto Honda y fue captado por las cámaras de seguridad.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que lo secuestraron y torturaron para sacarle una supuesta cantidad de dinero y lo mataron porque los conocía. Tras las liberaciones, por el caso hay solo un detenido, Darío Rubén Dening (52), amigo de la víctima.