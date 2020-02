Denunció a Pablo Rago por abuso sexual pero las pericias la desmienten

Rago está imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal” tras la denuncia que realizó la actriz en diciembre de 2019. El hecho denunciado habría ocurrido en 2015.

“Es muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”, había declarado Basile en una entrevista radial en la que hizo pública su denuncia. La mujer contó que comenzó a contactarse con el actor cuando se encontraba sin trabajo y él le ofreció ayuda: “Juega con las necesidades de la gente”, dijo.

“Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”, sostuvo la presunta víctima en declaraciones al programa ‘El Show del Espectáculo’ (AM 1300).

Luego continuó: “Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo ‘contás conmigo’”, agregó.

“Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”.

Si bien la mujer no ha hecho aún ninguna declaración sobre los resultados de la pericia, sí lo hizo el perito psicológico de parte, Alejandro Lafitte, quien la acompaña en el proceso. “Según la licenciada Mónica Herrán se determinó que no hay abuso sexual y no hay maltrato de género”, dijo y agregó que firmaron “en disconformidad” el peritaje.