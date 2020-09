Padre de los niños asesinados en Berazategui: «Celeste nunca le haría daño a mis hijos»

Walter Hernández habló y apuntó contra sus suegros. Los chats con la mamá de los niños antes del doble homicidio.

Por Nicolás Santomé

El padre de Abril (6) y Héctor Jesús (2) Hernández, asesinados en una vivienda del barrio Kennedy Norte el pasado jueves, habló con Periódico El Progreso y aportó las conversaciones que tuvo con Celeste Villalba días antes del brutal doble homicidio que sacude al país.

Según Hernández, Celeste era una mamá «ejemplar» y una «excelente persona», y está seguro de que ella «nunca le haría daño a mis hijos». Ambos estuvieron en pareja durante 8 años y llegaron a a convivir en una vivienda de Plátanos. Sin embargo, «los papás de Celeste le llenaron la cabeza para que nos separáramos», algo que terminaría ocurriendo en junio de este año.

«Nos separamos después de que me incendiaron la casa. Yo denuncié al papá de Celeste, él fue el autor del incendio», dice Hernández, quien muestra chats de Facebook con su ex pareja, en donde ella admite que su papá fue responsable del siniestro.

Según Walter, sus suegros manipulaban a Celeste para alejarlo de él. Consultado acerca de la denuncia que la joven presentó en su contra y el pedido de restricción perimetral (concedido por la Justicia), Hernández explicó que la denuncia fue impulsada por su suegra, siempre con la intención de alejarlo de los niños y de la propia Celeste: «La madre la manipuló para que me denuncie y obtener la restricción», aseveró.

Según los chats aportados por Hernández, Celeste le decía que sus padres no la dejaban salir de la casa:

En los días subsiguientes al incendio del 16 de junio, Walter alertó a la familia de Celeste acerca de que ella «no estaba bien» y de que «necesitaba atención psicológica». Estos pedidos fueron desoídos por la familia de la joven, de acuerdo a sus declaraciones. Según sostuvo el propio Hernández, esa situación de «manipulación» y «control» sobre la joven habría desencadenado el trágico final.

Pese a ello, Hernández no está seguro de que haya sido su ex quien mató a los niños: «Celeste nunca haría eso con sus hijos. Ella era una excelente madre, siempre atenta y cuidadosa con ellos: los limpiaba, les estaba atrás todo el tiempo… por eso sé que no pudo haberlos matado. Estoy seguro de que atrás de todo esto están los padres», repite.

Consultado sobre la carta de puño y letra que la Policía halló en la escena del crimen, el papá de Abril y Héctor Jesús asegura que las primeras oraciones de la misma fueron escritas por su hija de seis años, y reconoce la letra de Celeste a partir de que la letra cambia de imprenta mayúscula a minúscula. «Al principio, cuando vi al foto de la carta dije que no era la letra de ella, pero después, más tranquilo, me di cuenta de que el comienzo lo escribió mi hija y el resto sí está escrito por Celeste», detalla.

En cuanto al contenido del texto, Hernández advierte que su ex deja en claro que son los papás de ella a quienes les temía. «Ella estaba siendo humillada y sabía que su papá y su mamá querían sacarle a los chicos. Hicieron todo y la llevaron a esto, pero yo sé que ella (Celeste) no los mató. Nunca pudo haber hecho eso».

Antes de finalizar la entrevista, Walter quiso dejar en claro que, al día de hoy, la fiscal que entiende en la causa, la doctora Gabriela Mateos, no se comunicó con él ni le informó nada acerca de la investigación. «Quiero que la fiscal me informe de lo que pasó y que me de explicaciones. Mataron a mis hijos y nadie me dice nada», reclamó el papá de Abril y Héctor Jesús, aún conmocionado por el brutal crimen.