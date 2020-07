Pagarán 500 pesos por día a personas con síntomas para que se internen

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles que los «pacientes leves de coronavirus» recibirán un subsidio de «500 pesos por día» cuando sean aislados fuera de sus hogares en módulos extrahospitalarios.

“La gente muchas veces necesitaría irse de su casa. Eso sanitariamente es aconsejable, pero por un motivo u otro no lo hace. Entonces he firmado el programa Acompañar, que es de albergue para la atención y recuperación de pacientes COVID leves”, precisó indicó el gobernador desde el Centro de Aislamiento en el Parque Tecnópolis, donde se instalaron 2.000 camas.

El programa “contempla un fondo especial a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad a los pacientes”, sostuvo Kicillof, quien además indicó que la decisión estuvo concensuada con el diputado Máximo Kirchner.

“Sabemos que el que se queda en su casa, cuando decide hacerlo y no irse, es porque siente una pérdida, siente va a resignar algo, como el desarraigo que significaría irse. Entonces la Provincia le va a dar 500 pesos por día para compensar, incentivar y fomentar”, agregó Kicillof.

La medida, alcaró el mandatario bonaerense, contempla internaciones por un plazo no mayor a los diez días. “El gobierno no va a escatimar recursos para que se contagie la menor cantidad de gente posible. Esto no es asilar, no es extraer, no es confinar; es acompañar con condiciones excelentes a aquellos que no pueden estar en sus casas”, cerró.