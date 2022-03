Intentan deforestar 200 hectáreas de bosques en el Parque Pereyra

*Por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.

Algunos hechos vuelven a demostrar que no hay interés oficial en defender la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra, como tampoco lo hay para defender los bosques aunque se desgarren las vestiduras hablando del cambio climático.

Vamos a poner un nuevo ejemplo. Hace unos años ilegalmente se le concedió a la desparecida empresa papelera Masshu alrededor de 200 hs. del Parque Pereyra (entre el Camino Belgrano y la Ruta 2) para que realicen una explotación forestal de carácter industrial.

Después del quiebre de la empresa, lógicamente las tierras volvieron al Parque Pereyra (como estaba establecido) y engrosaron la Reserva de Biosfera. Pero ahora, por un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y La Universidad Nacional de la Plata – Facultad de Ciencias Agraria y Forestales, realizado hace unos meses, se les entregó más de 200 hectáreas con plantación de eucaliptos para ser desmontados y con la madera que allí se obtenga construir casas con diversos destinos, ligeramente especificados.

No está demás decir que hace apenas unas semanas en esas tierras se produjo un incendio que los bomberos tardaron más de dos días para apagarlo. ¿Casualidad?

En una reunión realizada hace unos pocos días donde participó el Ministerio y la Facultad se informó la marcha del acuerdo firmado en el mes de octubre pasado y su inmediata puesta en marcha.

La Asamblea de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola ya había hecho llegar a las autoridades una oposición suficientemente fundamentada a ese proyecto que no tiene estudio de impacto ambiental y mucho menos consulta ciudadana. Obviamente el reclamo no fue escuchado y, si la sociedad no hace oír su voz, en pocas semanas la región perderá 200 hectáreas de árboles.

Nosotros nos preguntamos ¿No se está violando la Ley de Bosques? ¿Estos son los planes para aportar a la lucha contra el cambio climático?