Parque Pereyra: denuncian que una pareja sacó del auto a sus hijos para tener sexo

Una pareja fue escrachada en redes sociales acusada de sacar a sus hijos del auto para tener sexo dentro del vehículo. El hecho tuvo lugar en el Parque Pereyra, y se viralizó causando indignación entre los internautas.

«Hoy en el Parque Pereyra fui testigo de esta horrible situación de estos dos mangas de hdp… Acá se puede ver a la mina teniendo sexo con este tipo: sacaron a los nenes afuera y los dejaron gritando, viendo toda esta mierda que ellos hacían», escribió la persona que realizó el escrache.

«Mi corazón se aceleró, entre en shock, ya que soy mamá y esto me destrozó», continuó la denunciante. «Fuimos con una mujer, nos trajimos a los nenes, salí a buscar a la policía, los encontré (per) no me dieron bola», continuó.

De acuerdo con la mujer, la pareja estaba alcoholizada, por lo que a la familia de los nenes «Que ayuden a las criaturas» ya que la madre de los menores «no puede cuidar ni de ella misma quien sabe que pasó después de esto ¿y esos nenes? ¿En qué situación estarán?», se preguntó.

«Esto es abuso, es violencia hacia las criaturas que vieron todo y ese nene luego empezó a los gritos y a dar piñas al auto», dijo la denunciante, que luego explicó que llevó al nene para que no presenciara lo que hacía la pareja.

«Me siento en pánico», continuó la mujer. «Cierro los ojos y solo veo a esas criaturas y deseo con todas las fuerzas que pasen la noche bien, que hayan llegado a buenas manos», cerró.

*Si bien en las redes circulan los videos del escrache, para proteger la identidad de los menores elegimos no publicarlos.