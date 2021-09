Parque Pereyra: prendieron fuego un árbol centenario

Otra vez el fuego acabó con un árbol centenario en el Parque Pereyra Iraola, en lo que representa un nuevo ataque a la fauna del lugar. Los Guardaparques reiteraron su pedido para que se prohíba hacer fuego en el lugar.

El hecho se registró en la noche del lunes, y desde Guardaparques volvieron a poner el grito en el cielo por la falta de interés de las autoridades en proteger la Reserva:

“Un individuo arbóreo de mas de 100 años ardiendo de la raíz a la copa. Debe ser el único lugar protegido del país por ley como Reserva Forestal Provincial donde permiten hacer fuego. Los guardaparques no somos escuchados, las gestiones heredan errores y sacrifican el patrimonio Provincial”, indicaron en un comunicado.

“¿Quienes asesoran a los funcionarios de turno? ¿ Como se permiten heredar errores que se están llevando lo poco que queda?”, se preguntaron. “Después quieren guardaparques recorriendo como caballo de calesita, y que el combustible lo paguemos nosotros”, se quejaron.

“Sres funcionarios nuestro trabajo es otro, entre lo que debemos hacer es planificar, prevenir y educar. No somos perros que corren atrás de una rueda. Si siguen con este pensamiento van a necesitar un ejercito de guardaparques y no les va alcanzar. Recuerden que somos 7 nombrados por la provincia, el resto voluntarios ad honorem y que venimos solicitando su incorporación , ya no quedan arboles sanos, ni personal en el Parque…”, sostuvieron.

Por último, los guardaparques agradecieron el trabajo del Destacamento Policial Parque Pereyra y de los Bomberos Voluntarios de Gutiérrez, que tuvieron que intervenir para controlar y apagar el fuego.