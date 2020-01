Una pareja de hipoacúsicos vivió horas dramáticas en el Parque Pereyra

El GPS los guió por un camino intransitable y quedaron aislados.

Una pareja de hipoacúsicos vivió momentos dramáticos dentro del Parque Pereyra Iraola cuando el GPS que los guiaba los hizo internarse con el auto en una zona de bosque cerrado. Gracias a la intervención de personal de Guardaparques lograron salir y se encuentran en buen estado de salud.

Según se informó, el GPS los guió hacia el interior del Parque Pereyra, hacia una zona de bosque cerrado y monte, donde los caminos resultan intransitables cuando llueve o hay barro. Precisamente el lodo que había en la zona hizo que el auto quedara encajado, por lo que ambos comenzaron a desesperarse.

A raíz del esfuerzo de arranque, el automóvil comenzó a largar humo por el capó y finalmente empezó a prenderse fuego. En esa situación, se vieron obligados a bajar.

Rescatados

Caminando, ya de noche, se encontraron con una productora de la zona que los guió hasta el puesto de Guardaparques, donde se encontraba la jefa del cuartel, Alba Ale. La mujer contó luego que estaban en pánico y no podían hacerse entender, para explicar qué era lo que había pasado.

Ale y su compañero lograron interpretar en parte lo que les había sucedido, así que se subieron a la camioneta y partieron a buscar el auto donde lo habían dejado. “Cuando los trajimos pudimos comprender lo que había pasado. El GPS los mandó por un sector que está lindante a la Autopista, con senderos anegados y ahí se perdieron. Es algo que pasa comúnmente”, apuntó la mujer en diálogo con El Día.

“Incluso para nosotros tampoco fue fácil llegar con la camioneta. En un momento tuve que pedir refuerzo a otros dos guardaparques y a la Policía que tiene un destacamento acá y siempre vienen enseguida”, advirtió la jefa de los encargados de resguardar el Parque. Una vez allí debieron sofocar unas llamas que estaban encendidas en la parte trasera del vehículo.

Finalmente constataron que el automóvil estaba en condiciones de circular, por lo que lo removieron del lugar y guiaron a la pareja hacia la Autopista, ya cerca de la medianoche.

El comunicado de Guardaparques

“Queremos comentarles una situacion en la que debimos actuar anoche. Una productora del sector, Bety Senatori, se encontro con una pareja de sordomudos, en estado de panico, ella los condujo hacia nosotros para que les prestemos auxilio por que venian de CABA en un auto y hacia La Plata y el GPS en la solicitud de ellos que los lleve por el camino mas corto los termino metiendo en un sector de monte cerrado y donde los Caminos son imposibles de circular por el barro que tiene anegado todo el sector”.

“A esto se les suma, que se les prende fuego, el vehiculo salimos inmediatamente y al llegar el auto en su parte inferior y trasera seguia prendido, se extinguio el fuego, y se le hicieron las pruebas de seguridad con el sistema electrico y como arrancaba, se aserguro que nada quede en corto para que puedan seguir circulando. Se los socorrio sacandoles el auto con nuestra camioneta y guiandolos nuevamente hacia la autopista. Nos prestaron apoyo de seguridad, personal policial del destacamento Parque Pereyra”.

“Les comentamos esta situacion por que no es la 1era vez que el GPS hace bajar a las personas en el peor lugar del Parque, no hay caminos seguros, de seguir por donde les indica seguro terminan encajados, con esto informarles tambien que todo aquel que quiera venir al Parque y bajar de la Autopista la unica salida segura es la Rotonda de Gutierrez o de Alpargatas, el Parque no tiene en su interior bajadas directas de la Autopista. A tener en cuenta. En caso de emergencias les dejamos nuestro telefono 221 494 8042, Base de Guardaparques”.