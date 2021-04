Partido Federal: Miguel Saredi desembarcó en Avellaneda

El titular del Partido Federal, Miguel Saredi, visitó Avellaneda y recorrió junto a su referente local Félix Oliva, algunos barrios de la Ciudad, para luego ofrecer una conferencia de prensa.

El actual concejal de La Matanza y referente máximo del Partido Federal Bonaerense, Miguel Saredi, continuó su recorrida por la Provincia de Buenos Aires hoy visitando la Ciudad de Avellaneda, en el conurbano sur, poderosa dentro del armado de la tercera sección electoral.

Saredi presentó a su referente local, el dirigente wildense Félix Oliva, con quien recorrió algunos barrios de Avellaneda, entre ellos un comedor en Isla Maciel, ubicado “en la Pinzón” y Estévez. También en Villa Tranquila, sobre calle telier, donde ingresaron a los pasillos para dialogar con los vecinos. Al finalizar la recorrida, Saredi, junto a Oliva y Daniel Misino ( el referente de Quilmes y “armador” de la tercera), ofrecieron una conferencia de prensa en el bar Cafeto de Avenida Mitre y Las Flores, cumpliendo con todas las normas de protocolo y aforo que la ley exige.

Miguel Saredi sostuvo en el inicio de la conferencia de Prensa que “Sin una Provincia de Buenos Aires fuerte, es imposible tener una Argentina fuerte”, y agregó que “el próximo gobernador tiene que ser un bonaerense”.

Dese el punto de vista político, Saredi apuntó a las reglas de juego en las elecciones al considerar que “Nosotros estamos solicitando boleta única y el fin de las listas sabanas, en resumen transparentar las cosas”.

El referente de Quilmes Daniel Misino, en tanto, expresó que “la problemática social en Quilmes, es muy fuerte, es uno de los peores del conurbano, todos sabemos cuál es el problema, hay que empezar a resolver los temas”.

Por su parte, el hombre fuerte de Saredi en Avellaneda, Félix Oliva, opinó sobre la marcha de comerciantes al palacio municipal, al recordar que “soy comerciante de toda la vida y el mayor ingreso municipal es de nuestros impuestos, pero esta vez el gobierno debería evaluar no cobrar estos impuestos, ya que muchos comercios directamente no pueden abrir y los que abrimos vendemos muy poco”.

Sobre los sectores políticos aliados, Oliva fue concreto al sostener que “somos un grupo abierto, miramos más allá de la grieta, todo hombre o mujer de buena voluntad y buen vecino es bienvenido, todos tenemos algo que aportar, más allá del espacio político”, señaló.

En cuanto a las propuestas de Salud, Oliva fue interpelado por el periodismo y enfatizó que “es verdad que tenemos dos hospitales provinciales y una maternidad provincial, el Perón, el Fiorito y el Ana Goitia, pero las salitas (como dicen los vecinos), que son muy lindas, de nada me sirven si a las 3 de la mañana no tengo pediatras, como ocurre en los barrios de Avellaneda”.

Finalizando la conferencia, Félix Oliva, luego de detallar un panorama sobre la inseguridad en la ciudad, denunció que “los vecinos, en sus recorridas por los barrios, me cuentan lo que ocurre, como por ejemplo que el centro de monitoreo es deficiente y que faltan cámaras y operadores experimentados; lamentablemente envían a gente con un plan trabajar a estos puestos, no es su culpa, no están capacitados”, dijo, y agregó que “la mayoría de las cámaras no funcionan”.