Alberto Fernández defendió a CFK y se cruzó con el fiscal en el caso por irregularidades en la obra pública

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró hoy como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz, en el que la principal acusada es la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El jefe de Estado defendió la gestión de la ex presidenta y criticó a la justicia por esta causa.

«Me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque lo que están discutiendo son cuestiones políticas no judiciables”, dijo el Presidente. «Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara», añadió luego.

Fernández fue citado por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación y porque en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública, uno de los temas que se investiga en el juicio.

En el caso ya declararon los otros ex jefes de Gabinete de Cristina Kichner Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich -gobernador de Chaco- y Aníbal Fernández. Además, se espera que haga lo mismo Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

Si bien como Presidente Fernández tenía la opción que le da la ley de declarar por escrito, optó por ir personalmente a los tribunales. Ese gesto se leyó como de apoyo a Cristina Kirchner, lo que se ratificó en su declaración.

Juicio por la Obra pública en Santa Cruz

El juicio se inició en mayo de 2019 y se juzga si hubo irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre ellas sobreprecios, la falta de terminaron de varias obras a pesar de que se pagaron en su totalidad y la falta de antecedentes de las empresas de Báez para ganar las licitaciones.

Los acusados en el juicio de la obra pública son 13: Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.

«A Lázaro Báez lo vi una sola vez en mi vida y recuerdo el diálogo. El me dijo <<buenos días>> y yo le respondí <<mucho gusto>>», sostuvo Fernández. En su declaración, el jefe de Estado desvinculó a Cristina Kirchner de cualquier irregularidad en la obra pública

«Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara. Eso es lo que me llame más las atención de este juicio. Cuando vi el procesamiento de Cristina me llamo la atención pero no se si me estoy extralimitando».

El Presidente también señaló que el jefe de Estado no puede controlar las licitaciones de las obras ni sus pagos. «No existe ninguna posibilidad de que uno pueda conocer eso. El gobierno nacional tiene hoy 3.300 obras publicas y 100 mil viviendas en construcción. ¿Usted cree que puedo saber cada una de esos obras? El presidente no sabe cómo evoluciona cada obra. Lo que los Presidentes, lo hacia Néstor, Cristina y yo, es tener reuniones periódicas para saber los grandes temas del Ministerio”. Y dijo en otro tramo para desvincular a Cristina Kirchner: “Una vez que el presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro de su ejecución, no del presidente”.