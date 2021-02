Primera Nacional | Quilmes ya conoce cuáles serán sus rivales

FECHA 1

Libre: TEMPERLEY

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

GIMNASIA (MENDOZA) vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

DEPORTIVO RIESTRA vs. QUILMES

BELGRANO (CORDOBA) vs. TIGRE

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

ALMIRANTE BROWN vs. ESTUDIANTES

NUEVA CHICAGO vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

CHACARITA vs. ATLANTA

FECHA 2

Libre: CHACARITA

ATLANTA vs. NUEVA CHICAGO

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. ALMIRANTE BROWN

ESTUDIANTES vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. BELGRANO (CORDOBA)

TIGRE vs. DEPORTIVO RIESTRA

QUILMES vs. GIMNASIA (MENDOZA)

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. TEMPERLEY

FECHA 3

Libre: DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

TEMPERLEY vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. QUILMES

GIMNASIA (MENDOZA) vs. TIGRE

DEPORTIVO RIESTRA vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

BELGRANO (CORDOBA) vs. ESTUDIANTES

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

ALMIRANTE BROWN vs. ATLANTA

NUEVA CHICAGO vs. CHACARITA

FECHA 4

Libre: NUEVA CHICAGO

CHACARITA vs. ALMIRANTE BROWN

ATLANTA vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

MITRE (SANTIAGO) vs. BELGRANO (CORDOBA)

ESTUDIANTES vs. DEPORTIVO RIESTRA

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. GIMNASIA (MENDOZA)

TIGRE vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

QUILMES vs. TEMPERLEY

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

FECHA 5

Libre: AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. QUILMES

TEMPERLEY vs. TIGRE

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

GIMNASIA (MENDOZA) vs. ESTUDIANTES

DEPORTIVO RIESTRA vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

BELGRANO (CORDOBA) vs. ATLANTA

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. CHACARITA

ALMIRANTE BROWN vs. NUEVA CHICAGO

FECHA 6

Libre: ALMIRANTE BROWN

NUEVA CHICAGO vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

CHACARITA vs. BELGRANO (CORDOBA)

ATLANTA vs. DEPORTIVO RIESTRA

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. GIMNASIA (MENDOZA)

ESTUDIANTES vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. TEMPERLEY

TIGRE vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

QUILMES vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

FECHA 7

Libre: QUILMES

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. TIGRE

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

TEMPERLEY vs. ESTUDIANTES

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

GIMNASIA (MENDOZA) vs. ATLANTA

DEPORTIVO RIESTRA vs. CHACARITA

BELGRANO (CORDOBA) vs. NUEVA CHICAGO

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. ALMIRANTE BROWN

FECHA 8

Libre: SAN MARTÍN (TUCUMAN)

ALMIRANTE BROWN vs. BELGRANO (CORDOBA)

NUEVA CHICAGO vs. DEPORTIVO RIESTRA

CHACARITA vs. GIMNASIA (MENDOZA)

ATLANTA vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. TEMPERLEY

ESTUDIANTES vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

TIGRE vs. QUILMES

FECHA 9

Libre: TIGRE

QUILMES vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. ESTUDIANTES

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

TEMPERLEY vs. ATLANTA

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. CHACARITA

GIMNASIA (MENDOZA) vs. NUEVA CHICAGO

DEPORTIVO RIESTRA vs. ALMIRANTE BROWN

BELGRANO (CORDOBA) vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

FECHA 10

Libre: BELGRANO (CORDOBA)

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. DEPORTIVO RIESTRA

ALMIRANTE BROWN vs. GIMNASIA (MENDOZA)

NUEVA CHICAGO vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

CHACARITA vs. TEMPERLEY

ATLANTA vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

ESTUDIANTES vs. QUILMES

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. TIGRE

FECHA 11

Libre: ALVARADO (MAR DEL PLATA)

TIGRE vs. ESTUDIANTES

QUILMES vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. ATLANTA

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. CHACARITA

TEMPERLEY vs. NUEVA CHICAGO

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. ALMIRANTE BROWN

GIMNASIA (MENDOZA) vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

DEPORTIVO RIESTRA vs. BELGRANO (CORDOBA)

FECHA 12

Libre: DEPORTIVO RIESTRA

BELGRANO (CORDOBA) vs. GIMNASIA (MENDOZA)

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

ALMIRANTE BROWN vs. TEMPERLEY

NUEVA CHICAGO vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

CHACARITA vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

ATLANTA vs. QUILMES

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. TIGRE

ESTUDIANTES vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

FECHA 13

Libre: ESTUDIANTES

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

TIGRE vs. ATLANTA

QUILMES vs. CHACARITA

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. NUEVA CHICAGO

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. ALMIRANTE BROWN

TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. BELGRANO (CORDOBA)

GIMNASIA (MENDOZA) vs. DEPORTIVO RIESTRA

FECHA 14

Libre: GIMNASIA (MENDOZA)

DEPORTIVO RIESTRA vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

BELGRANO (CORDOBA) vs. TEMPERLEY

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

ALMIRANTE BROWN vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

NUEVA CHICAGO vs. QUILMES

CHACARITA vs. TIGRE

ATLANTA vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. ESTUDIANTES

FECHA 15

Libre: MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

ESTUDIANTES vs. ATLANTA

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. CHACARITA

TIGRE vs. NUEVA CHICAGO

QUILMES vs. ALMIRANTE BROWN

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. BELGRANO (CORDOBA)

TEMPERLEY vs. DEPORTIVO RIESTRA

ESTUDIANTES (RIO CUARTO) vs. GIMNASIA (MENDOZA)

FECHA 16

Libre: ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

GIMNASIA (MENDIZA) vs. TEMPERLEY

DEPORTIVO RIESTRA vs. DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA)

BELGRANO (CORDOBA) vs. AGROPECUARIO (CARLOS CASARES)

SAN MARTÍN (TUCUMAN) vs. QUILMES

ALMIRANTE BROWN vs. TIGRE

NUEVA CHICAGO vs. ALVARADO (MAR DEL PLATA)

CHACARITA vs. ESTUDIANTES

ATLANTA vs. MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

FECHA 17

Libre: ATLANTA

MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO) vs. CHACARITA

ESTUDIANTES vs. NUEVA CHICAGO

ALVARADO (MAR DEL PLATA) vs. ALMIRANTE BROWN

TIGRE vs. SAN MARTÍN (TUCUMAN)

QUILMES vs. BELGRANO (CORDOBA)

AGROPECUARIO (CARLOS CASARES) vs. DEPORTIVO RIESTRA

DEPORTIVO MAIPÚ (MENDOZA) vs. GIMNASIA (MENDOZA)

TEMPERLEY vs. ESTUDIANTES (RIO CUARTO)