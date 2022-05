Extraña protesta: se desnudó en pleno microcentro para manifestarse en contra del autotune

Denisse Romano decidió hacer una protesta en la peatonal Florida, en pleno centro porteño, para manifestarse en contra del autotune. La extraña decisión se viralizó en las redes sociales, donde la joven artista hizo un descargo en contra de la industria musical.

“Esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda para que te abran las puertas en la industria de la música, no vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos evidentemente”, aseguró la joven en su Instagram.

Según explicó, la industria le cierra la puerta a los artistas constantemente: “Está a la vista y me lo han dicho en la cara: ‘no lo vemos vendible’ o ‘ya no desarrollamos artistas’. Están perdiendo sensibilidad, por que al fin y al cabo lo que importa son los números”.

La grabación, que se viralizó en las redes sociales, muestra a Denisse haciéndole RCP a una guitarra eléctrica. Según comentó luego, los motivos de su manifestación están escritos y pueden escucharse en su canción “Paul no es Lennon”. “Para el que quiera saber de qué va la pueden escuchar en todas las plataformas o ver el video en YouTube”, invitó en sus cuentas oficiales.

El mensaje, polémico, generó opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras que algunos aplaudieron su protesta y sus palabras, otros la acusaron de estar buscando publicidad para su tema musical. Sin importarle las críticas, Denisse fue clara: “Voy a seguir haciendo la música que me hace feliz y voy a decir en mis letras lo que quiero decir, no lo que ellos consideren”.

La protesta de Denisse Romano: