Puerto Nizuc, otro atropello a nuestros derechos con el aval de las autoridades

Por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente

Denunciamos ante la opinión pública que con el nombre de Puerto Nizuc se relanzó, por cuarta vez, la venta de los terrenos en lo que originalmente se llamó Puerto Trinidad y terminó siendo una gran estafa.

La impunidad, el caradurismo, la corrupción y el silencio de las autoridades los llevan a publicitar que “El proyecto fue concebido para quienes aman la naturaleza en su estado más puro pero a la vez demandan todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la vida actual”.

Para construir el “paraíso en la tierra” se desmontó en dos oportunidades el bosque ribereño y se taparon los humedales o se los utilizaron para construir “una laguna artificial de 22.000 m2”. ¿Quien puede amar la naturaleza e ir a vivir a un lugar que fue arrasado para ofrecer un barrio para pocos, con muelle propio y salida exclusiva al rio? Sin dudas los que piensan y actúan de la misma manera que las empresas comprometidas en el emprendimiento.

La oferta sigue destacando que “Puerto Nizuc es único porque cuenta con una combinación de diferenciales inigualables como su salida directa al río”, “ y un entorno natural extraordinario compuesto por lagos, arroyos, bahías y río”; No dicen que este puerto será construido en zona de categoría amarilla (es decir no se puede modificar) y no respeta la Ley de Sirga, entonces nos preguntamos ¿ninguna autoridad gubernamental o judicial va actuar para impedirlo? Con una impunidad increíble, se publicita que “el proyecto contará con dos sectores diferenciados, uno externo situado en un terreno de 15 hectáreas sobre el sector de usos mixtos, y el otro interno sobre el rio.

Con la misma impunidad mienten al decir: “Sin dudas el agua, la flora y la fauna son protagonistas en Puerto Nizuc. Desde su concepción, todo fue pensado para respetar el entorno y minimizar el impacto en la naturaleza. Por ese motivo vamos a estar muy comprometidos con la sustentabilidad y el reciclaje para administrarlo de la manera más eficiente”, pero primero arrasaron con el bosque, los humedales y elevaron varios metros todo el terreno.

Por esa violación sistemática de la biodiversidad existente y la utilización indebida y privada de un bien común, es que el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente con el patrocinio de las Dras. Romina Lis Garmendia y Edith Samanta Borghi, que el lleva el número de trámite 40463, ha iniciado una acción judicial que tramita en el juzgado en lo contencioso administrativo de Quilmes, para impedir se avance con esta destrucción sistemática en el ahora llamado Puerto Nizuc.

Pero, como siempre hemos dicho, la acción de pocos no alcanza para romper con esta cadena de impunidad, se necesita que seamos miles los que nos pronunciemos contra el avasallamiento de nuestros bienes naturales.

No se puede hablar de luchar contra el cambio climático y permitir la construcción de barrios como Nordelta, Pueblos del Plata y ahora Puerto Nizuc.

◾YA NO HAY MÁS TIEMPO!!

◾LEY DE HUMEDALES YA!!