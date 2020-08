Qué dijo Mussi de los dichos de Eduardo Duhalde

Juan José Mussi salió a rechazar públicamente los dichos de Eduardo Duhalde, quien el lunes por la noche manifestó que «es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones (legislativas)» en el país, y que anticipó una «Guerra civil».

«Todos conocen mi aprecio por Eduardo Duhalde, pero no estoy nada de acuerdo con sus declaraciones sobre nuestras fuerzas armadas. Gracias a Dios, en la Argentina no está dado el contexto para ningún golpe de Estado. Me duele en el alma escucharlo», indicó el intendente de Berazategui.

«Quienes vivimos y sufrimos la dictadura militar sabemos que los atentados a la democracia, además de ilegales, hacen retroceder al país. Espero de corazón que pueda repensar sus dichos. Hoy los argentinos necesitamos paz y estar unidos!», agregó Mussi.