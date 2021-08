Por Silvana Prino (*)

No hay dudas que es Javier Milei el economista del momento. En estos días, cuando prendes la televisión, o lees el diario que sea, incluso cuando escuchas la radio, vas a encontrarte con un hombre de cabello alborotado esgrimiendo sus conocimientos de economía a los gritos. No es raro que lo primero que te genere una imagen así sea sorpresa. Él parece completamente sacado de las casillas, incontrolable, furioso. Y nosotros no estamos para nada acostumbrados a ver debatir de esa forma. Pero luego de escucharlo un rato una empieza a preguntarse, ¿Qué tan loco está Javier Milei? y es ahí donde me atrevo a emitir mi opinión en disenso con los que creen que la respuesta es afirmativa.

Hace unos cuatro años entró Javier en mi radar y más allá de las formas, gritos o insultos noté que había sólidos argumentos. Una catarata de datos contundentes. Argumentos tales como que Argentina produce alimentos para dar de comer a 400 millones de habitantes y a pesar de cobrar el Estado el 50% o más de lo que producen esos alimentos en impuestos, no solo no alimenta a esos 200 que deberían cubrir los impuestos cobrados, si no que además tenemos un 44,2% de pobres (a Diciembre 2020), 10,1% de indigentes y por las vueltas de la distribución geográfica la pobreza en el GBA llega a 52%, la pobreza infantil en PBA llega a 63%, en el conurbano llega al 72,7%.

Otro de los argumentos que le escuché gritar a Milei es que cuando se le atribuye al neoliberialismo el fracaso de la situación macroeconómica actual (como si no hubiera gobernado el peronismo), suele contestar que en el único período que Argentina fue liberal fue desde el año 1860 cuando se aplicó el liberalismo alberdiano puro y duro y esos son los únicos tiempos en que nuestro país estuvo entre los 10 países más ricos del mundo.

El loco no era Milei

Cuatro años después me siguen sorprendiendo sus arranques o sus gritos en más de una entrevista que le realizan, pero ante los datos que expone el economista, ¿Quién es el loco? ¿Javier Milei o quienes llevan adelante políticas económicas que han fracasado sistemáticamente, tanto en Argentina como en el resto del mundo?

Hay mucha falta de coherencia cuando hablan de redistribución de la riqueza y generan pobreza, de cobrar impuestos a los ricos y no nos olvidemos que también le cobran a los pobres que compran la comida, el transporte, celular o ropa con una carga impositiva promedio (a grosso modo) cercana al 50%.

Hoy solo somos un ejemplo de cómo haciendo las cosas mal se puede llegar a ser pobre aún siendo una tierra llena de recursos naturales. Esto último es serio, muy serio ya que nuestros gobernantes naturalizaron la pobreza a tal punto que no fueron ellos que lo lograron si no el cuco de turno según nos suelen mentir. Acostumbrarnos a ser pobres es algo que no quiero para el futuro de nadie.

¿A donde nos lleva Javier Milei?

Estos argumentos y los gritos de Milei fueron los que me hicieron volver a mis raíces liberales/libertarias de mi adolescencia. Mi viejo fue candidato a intendente por un partido liberal allá por la década del ‘80 y hoy estoy de vuelta en el liberalismo y en el ruedo haciendo una argumentación en favor de Milei.

¡A propósito! Tampoco es gracioso que los políticos que tenían poco o nada donde caerse muertos al inicio de su carrera política, al finalizarla sean uno de esos burgueses a los que dicen odiar. La corrupción crea pobreza, aunque esa opinión no sea originalmente mía, la comparto; opino que deberían ir poniendo las barbas en remojo para rendir cuentas de lo que han hecho o dejado de hacer. La oposición debería estar para controlar al poder gobernante y no aprobarle las leyes de nuevos impuestos como hemos visto últimamente. Llevado esto a Berazategui no vamos a ser complacientes con el poder de turno, vamos auditar todo.

(*) Silvana Prino es Docente y Precandidata a Concejal de Berazategui por el Partido Todos por Buenos Aires