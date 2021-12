Tradicional quema de Fin de Año en La Plata

Conoce los 45 muñecos y donde serán quemados para recibir el año nuevo.

Con motivo de la tradicional celebración que realizan los habitantes de la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, serán quemados 45 muñecos alusivos a los sucesos más importantes del 2021.

Las obras fueron realizadas por los vecinos de la Ciudad de La Plata en el marco de lo que es una celebración historica en esa ciudad. El número resulta menor a los 61 muñecos que fueron elaborados para la quema del primero de enero de 2021, pero aún la tradición sigue viva.

Este es el listado completo de todos los muñecos que serán quemados en las primeras horas del año 2022:

Listado de muñecos

1 – Calles 133 y 42 – HOMBRE ARAÑA AMEHO.

2 – Calles 160 y 47 – MUSHU/MULAN.

3 – Calles 140 bis e 489 y 491 – MUÑECA JUEGO DEL CALAMAR.

4 – Calles 31 e 53 y 54 – BOB ESPONJA.

5 – Diagonal 79 y 62 – BOB ESPONJA.

6 – Calles 61 y 24 – GROOT.

7 – Calles 19 y 73 – LA SIRENITA.

8 – Calles 10 y 40 – LA SCALONETA.

9 – Calles 14 e/ 466 y 467 – ARGENTINA DESPEGA.

10 – Calles 502 esq. 13 – DONAR SALVA VIDAS.

11 – Calles 66 e/ 20 y Plaza Sarmiento – KICK BUTTOWSKI.

12 – Calles 121 y 36 – TORTUGAS NINJAS.

13 – Calles 19 y 503 – HORACIO.

14 – Calles 6 y 80 bis – DUCKY Y BUNNY.

15 – Calles 131 y 52 – BARCO VIKINGO.

16 – Calles 77 bis esq. 6 – LUZ ROJA LUZ VERDE.

17 – Calles 519 esq. 22 – CARNAGE.

18 – Calles 25 y 55 – BUHO.

19 – Calles 19 e/ 64 y 65 – THE MANDALORIAN.

20 – Calles 46 e/ 172 y 173 – MORTAL KOMBAT.

21 – Calles 17 y 43 – BUGS BUNNY.

22 – Calles 13 y 72 – DRAKO: CONTRA VIENTO Y MAREA.

23 – Calles 14 esq. 72 – EL ZORRO (ESCENOGRAFIA).

24 – Calles 10 y 32 – SHREK Y SUS AMIGOS.

25 – Calles 25 y 32 – WALT DISNEY.

26 – Calles 64 y 120 – AMONG US.

27 – Calles 19 y 524 – ARGENTINOSAURUS.

28 – Calles 26 y 66 – COPA AMÉRICA.

29 – Calles 24 y 63 – BIZARRAP.

30 – Calles 131 e/ 41 y 42 – COCODRILO.

31 – Calles 16 y 487 – SEÑOR Y SEÑORA CARA DE PAPA.

32 – Calles 17 y 53 – DIOS RA.

33 – Calles 38 y 22 – BIZZARRAP.

34 – Calles 37 y 21 – JUEGO DEL CALAMAR.

35 – Calles 25 y 58 – SPIDERMAN.

36 – Calles 484 y 134 – CALAMARDO.

37 – Calles 521 y 10 – COPA AMÉRICA.

38 – Calles 4 y 32 – UN JEFE EN PAÑALES.

39 – Calles 28 y 46 – LA ESCALONETA.

40 – Calles 78 e/ 11 y 12 – MUÑECA (JUEGO DEL CALAMAR).

41 – Calles 65 y 17 – OAKI.

42 – Calles 64 y 121 – MAESTRO ROSHI Y KAME HOUSE.

43 – Calles 60 y 21 – BARCO PIRATA.

44 – Calles 153 esq. 63 – PAPA NOEL.

45 – Calles 418 e/ 156 y 157 – CASITA DE UP.

Todas las imagenes de los muñecos las podes encontrar en la cuenta de instagram: @munecoslp