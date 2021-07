Quién es el empresario al que le balearon la avioneta y por qué la Justicia no cree en su relato

Ricardo Fornasieri es el empresario al que anoche le balearon su avioneta cuando aterrizó en el Aeroclub Río de la Plata. Mientras se busca a los agresores, la Justicia no cree la versión que dio el hombre, quien dijo que le robaron «dos cajones de fruta».

Fornasieri, empresario entrerriano con domicilio en Florencio Varela, se dedica supuestamente al cultivo y comercialización de cítricos. El jueves, alrededor de las 19:30 horas, fue interceptado por al menos dos personas que lo asaltaron con armas largas en el aeródromo, cuando descendía de su avioneta Beechcraft.

De acuerdo con las primeras pericias ordenadas por la fiscal Silvia Borrone, a cargo de la investigación, en la pista de aterrizaje se produjo un enfrentamiento armado que incluyó 20 disparos. El empresario declaró en un principio que sólo le robaron «dos cajones de frutas», algo que la Justicia descree.

Fuentes de la investigación expresaron que «es muy raro lo que ocurre. Él (Fornasieri) declaró que le robaron cajones de mandarinas y naranjas, pero resulta poco creíble que ese fuera el botín para que lo atacaran con de esta manera. Además los agresores se movían en un auto de alta gama», explicaron en referencia al VW Sirocco.

En la escena se hallaron rastros de al menos 20 impactos de bala en la avioneta, efectuados por un arma 9mm. y un fusil FAL. Sin embargo, hay rastros de una tercer arma que, se presume, habría sido portada por el empresario, aunque no fue hallada por los pesquisas.

El empresario negó dos veces que el episodio pudiera estar relacionado con otros motivos que no fuera el robo de dos cajones de fruta. Su testimonio, sin embargo, no convence a los investigadores, que creen que «»Hay algo que no cierra».

Una de las claves de la pesquisa podría ser el relevo de las cámaras de seguridad. Si bien en el Aeródromo no hay, sí las hay en las afueras, lo que podría permitir determinar el trayecto de los agresores.

Otra clave es el testimonio de los vecinos. Hay quienes aseguran que durante el hecho se vieron «corridas, tiros y autos que se movían a toda velocidad por la pista. Parecía una película», aseguran.

Quién es Fornasieri

En cuanto al propio Fornasieri, una búsqueda en internet y en la web de AFIP permite establecer que está domiciliado en Florencio Varela y registrado en los rubros de aeronavegación, al tiempo que figura registrado en el rubro de venta de frutas y verduras.

Pese a ello, hay datos que permiten dudar del relato que dio a la Policía, y es que forma parte de una SRL dedicada al rubro de viajes, empresa multada por el Banco Central en 2020 por la suma de 23 millones de pesos.

Además, Fornasieri fue vinculado a una financiera con actividades que no eran autorizadas por el BCRA, y que por ello fue multada años atrás por la friolera de 76 millones de pesos. Sea como fuere, su relato de lo ocurrido en el Aeroclub Río de la Plata deja más dudas que certezas y promete revelar novedades en las próximas horas.