Quilmes: buscan a una mujer que desapareció tras publicar un misterioso mensaje en redes

Familiares, amigos y vecinos de Quilmes buscan desesperadamente a Sabrina Ferreyra, una mujer que fue vista por última vez el sábado por la tarde, momento en dejó de contactarse con su familia. Se sospecha que podría haber terceros implicados, ya que había denunciado al marido de una amiga por abusar sexualmente de sus dos hijas.

Sabrina, de 37 años, es vecina de la zona oeste y trabajadora de la Municipalidad de Quilmes. Se supo que abandonó su hogar cerca de las 13:30 horas, en su Renault Megane color verde esmeralda, patente BVW032.

La denuncia de Sabrina llegó tras el relato de su hija menor (9 años). A ese testimonio se sumó el de su hija más agrande (17), quien al conocer el relato de su hermana se animó a denunciar los abusos sufridos a manos de la misma persona, un hombre identificado como Maximiliano, vecino de Berazategui.

Mailén, una de las hijas de Sabrina, denunció haber sido abusada por Maximiliamo, «el marido de la mejor amiga de mi mamá». De acuerdo con la joven, el hombre «abusó sexualmente de mi y de mi hermanita de 9 años».

Según expuso en las redes sociales, «nunca lo hablé con nadie; es algo que me guardé alrededor de 4 años. Hace casi 6 meses lo vivió mi hermana de 9 años y el día de ayer mi hermana habló con mi mamá y yo me animé a decir lo que me pasó con la misma persona».

Además, la joven pidió «que este hdp no ande tranquilo por la calle y pague por esto que nos hizo. No me alcanza con la denuncia nomas, NO SE CALLEN NUNCA HABLENLO, nadie las va a señalar con el dedo como yo pensaba NO ESTÁN SOLAS!», pidió.

Horas antes de desaparecer, en el perfil de Facebook de Sabrina se publicó el siguiente mesaje:

Quienes puedan aportar datos del paradero de Sabrina Ferreyra, por favor comunicarse al 911.

El pedido de ATE Quilmes: