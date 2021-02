Quilmes | Cansados de la inseguridad, los vecinos marcharon por el centro de la ciudad

Vecinos de Quilmes volvieron a marchar por las calles del centro de la ciudad para exigir a las autoridades locales y provinciales una solución al flagelo de la inseguridad.

Los manifestantes se concentraron en primer lugar en la estación de Quilmes, en Rivadavia y la peatonal Yrigoyen; desde allí marcharon por la peatonal hasta su intersección con Mitre, siempre con pancartas, cánticos y aplausos en reclamo de seguridad.

La preocupación trasciende las diferentes localidades y así se vio reflejado con la presencia de vecinos de localidades como Bernal, Don Bosco, Ezpeleta y Quilmes oeste. “Estamos preocupados, son muchos los robos que estamos viviendo los vecinos, los chicos que trabajan como deliverys… es una preocupación que también existe en otros municipios, pero lamentablemente no vemos que haya predisposición para solucionar”, sostuvo una de las presentes.

“La inseguridad nos afecta a todos menos a Mayra Mendoza, que debe vivir en un palacio de cristal pareciera, porque no ella tendria que estar acá, ¿Por que los intendentes nunca están en estas marchas pero si en otras, como estuvo ella cuando fue a pedir por el aborto?” se preguntó Alejandra, otra de las vecinas que marcharon este viernes por el centro de Quilmes.

“Queremos vivir en paz, poder salir a la calle sin tener miedo, sin tener que mirar para todos lados o esconder el celular; queremos un Quilmes para todos los que trabajamos, estudiamos y nos preocupamos por construir una sociedad mejor, no para los que salen a robar o matar por un celular… es lamentable que la intendenta no se acerque a estas marchas, no queremos que se vaya Mayra Mendoza, la queremos acá con nosotros como ella ha estado para otras marchas”, pidió Leandro, otro de los que se movilizó.