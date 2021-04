Quilmes | “Estamos viviendo una tortura”

Melina Antonelli denuncio que su padre Carlos Antonelli, de 86 años, se encuentra internado desde hace casi diez días en una Clínica de Bernal y que están viviendo “Una tortura” por parte de PAMI

“Desde el día 11 de abril estamos viviendo una tortura”, dijo la mujer, que explico que ese día su papá fue internado por la obra social (PAMI) en la Clínica Santa Clara Quilmes, de Don Bosco (ex clínica del vidrio) por una infección urinaria”.

“Por protocolo la Clínica le hace el hisopado de Covid-19, que tarda entre 48 a 72hs. Pero desde el domingo no me lo dejaron ver hasta que no estuviera el resultado. Pasaron cinco días y el resultado todavía no llegaba. Los parte médicos son por teléfono, pero no sabíamos nada”, sostuvo la mujer.

“Hace 3 días que vengo luchando para ver a mi papá y hoy diciéndoles que iba a llamar a los noticieros me dejaron entrar por fin a verlo. En traje de friselina hice un video para que vean que no está como dice el parte médico (senil y sin poder deglutir alimentos). Él me necesita, yo lo cuido siempre, me encargo de él. Necesita que yo esté ahí, necesita la contención de su familia y la Clínica Quirurgica Santa Clara no me deja estar con él”, sostuvo la mujer.

“En 5 días de internación está lastimado, nunca le dieron de comer; nunca le dieron agua, le dejan todo ahí esperando que se atienda solo, y no lo va hacer. Estaba muerto de sed y de hambre. Apenas entré y le hablé abrió los ojos y me dijo Melina. Por favor necesito que me ayuden a compartir esto, necesito estar con mi papá. Tiene que tener contención o lo van a dejar morir solito, no puede seguir así”, pide con desesperación.