Pyme de Quilmes lanzará las máquinas expendedoras de barbijos

Una Pyme de Quilmes lanzará en los próximos días una serie de máquinas expendedoras de barbijos con las que pretenden ayudar en el abastecimiento de ese insumo.

«Desarrollamos y fabricamos tecnología, nuestro fuerte son las máquinas expendedoras rubro en el cual contamos con más de una década de labor. Las actuales circunstancias, por las medidas de prevención sanitaria, nos llevaron a crear un modelo especial para los barbijos”, le explicó el titular de Intelmaq, Alejandro Routhier al sitio BAE Negocios.

El emprendedor contó que las máquinas están diseñadas para funcionar con billetes, monedas o el medio de pago que se disponga, aunque también se puede configurar para que provea los barbijos de manera gratuita.

“El impacto es mundial, no somos los únicos heridos por la pandemia. Las economías se deterioran pero debemos tener en claro que está en juego la vida de mucha gente. Más allá de que las pymes, si no trabajamos en el día a día no superaremos este desafío. Sin optimismo no se sale, sin inversión para mantener la rueda productiva y aportando para la prevención y la salud, tampoco”, explicó Routhier.

En la actualidad, Intelmaq cuenta con otras máquinas que proveen elementos de cuidado personal como alcohol en gel y guantes, por citar algunos productos. “Por estas horas también estamos abocados con ingenieros y técnicos a concretar un modelo de respirador artificial. Lo que podemos anticipar es que el mismo será portátil y de fácil utilización. Nos parece que son dos factores claves en el medio de la emergencia que nos obliga a nuestro mejor esfuerzo”, explicó Routhier.

El empresario remarcó que labor descripta también incluye la consulta permanente al ministerio de Salud de la Nación y a la Anmat. A propósito de estas gestiones, ante organismos oficiales y los intentos para proteger a las pymes, Routhier destacó la labor de la Unión Industrial de Quilmes (UIQ) “porque colaboran con nosotros y por el desarrollo y gestión de estas iniciativas. Con humildad decimos que el país superó muchas crisis y está también la atravesaremos con esfuerzo, trabajo y solidaridad”, refrendó.

