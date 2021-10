Quilmes: falso abogado extorsionaba en pases de clubes y vendía ciudadanías europeas

Un falso abogado de 49 años fue detenido por agentes de la Policía Federal Argentina, acusado acusado de vender ciudadanías extranjeras a través de diferentes plataformas y redes sociales desde Quilmes.

El allanamiento y la detención ocurrió en una vivienda ubicada en Unamuno al 1100. Allí se le secuestró una matrícula falsa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otra matrícula falsa del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, los agentes federales de la División Investigación Antifraude (PFA) secuestraron una credencial apócrifa de abogado federal, así como también varias ciudadanías europeas, una replica de arma de fuego, 9.400 pesos, 79 dólares, 5 notebooks, 2 tablets y documentación de interés para la causa.

El imputado, que fue identificado como Pablo Sciutti, ofrecía sus servicios a través de diferentes plataformas y redes sociales. Simulaba desempeñarse como abogado experto en tramitación de ciudadanías, las cuales ofrecía al público a través de internet.

Además, el falso abogado se jactaba de ser representante de primeras figuras del futbol: hasta llegó a decir que poseía acciones en un club europeo, según añadieron los informantes.

Fue a través de las pesquisas que surgió también que Sciutti estuvo imputado en el año 2014 por vender entradas falsas en el Mundial del Fútbol de Brasil 2014.

El falso abogado fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, a cargo del Dr. Mariano Iturralde que lo acusa de «extorsión».

Empresa fantasma

Los investigadores encontraron una tarjeta personal en la que Sciutti se presentaba bajo el nombre de una empresa llamada Global Sport LLC (“sociedad de responsabilidad limitada”, por sus siglas en inglés): es la misma que el sindicado promociona en su blog y redes sociales.

“Este año 2021 es un año muy particular. Habrá oportunidades para los clubes formadores y los jugadores con ficha libre. No te decepciones si aun no ha llegado tu oportunidad. Hay jugadores que llegan a su techo a los 16 años y otros luego de los 21. Allí es donde los ojeadores suelen equivocarse y los clubes pierden patrimonio. Nunca aceptes un no como respuesta. Si tu meta es ser jugador profesional no dejes de esforzarte. Sport LLC está para ayudarte”, se lee en el blog.