Quilmes | Hebe de Bonafini tildó de inepta a Mayra Mendoza

Hebe de Bonafini cargó con todo contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a quien tildó de inepta por su decisión de cerrar una Sala de Salud barrial. Además, la responsabilizó por la intervención de AYSA en un problema con el agua en el barrio Penta.

“Mayra Mendoza sacó una salita de primeros auxilios porque estaba vieja e iba a hacer una nueva. Ahi se dan cuenta la ineptitud ¿como van a sacar algo antes de poner lo que tenes que poner?”, se preguntó. “Sacó junto a los médicos, los enfermeros, los que cuidaban la salita eso es ineptitud”, sostuvo.

“Ahora, ese barrio tiene problemas con el agua, tiene gotitas. Al lado se formó la villa Barrio Penta, que no tiene agua. Entonces, (los vecinos) le pidieron a la intendenta que les ponga agua y la intendenta llamó a Aysa que (a su vez) llamó a un grupo que tampoco sabía demasiado y que rompió el caño de agua de la salita para darle agua a los otros”, explico la cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

De Bonafini indico que los vecinos, al sabe esto “Dijeron que no, por eso el domingo pasado se quedaron todos parados en el lugar para que la cuadrilla no rompiera. Entonces me llamaron y yo tuve que llamar más arriba (sic)”.

Las palabras de Hebe de Bonafini