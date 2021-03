Quilmes | Influencer acosada por un seguidor vive un verdadero calvario

Noelia Avalle, influencer con más de 27 mil seguidores en Instagram, denunció que vive un verdadero calvario al ser acosada por un seguidor en esa red social.

El acosador es un hombre que pudo ser identificado por la Justicia como Víctor F. De acuerdo a lo que se informó, tomo el numero de teléfono de la influencer por una fotografía en la que la mujer mostraba a su mascota con un collar en cuya chapa identificatoria estaba grabado el número en cuestión, en caso de que se perdiera.

Así, Noelia comenzó a ser hostigada y acosada mediante mensajes y fotografías obscenas, muchas de ellas con autorretratos desnudos y mostrando un miembro erecto.

Si bien la joven pensó que se trataba de un desubicado, los mensajes se repetían hasta no dejarla tranquila. Fue por ello que decidió denunciar el caso en la comisaría 3ra de Quilmes. La denuncia derivó en el pedido de una restricción perimetral y un botón antipánico.

“Hoy cuando salgas te voy a estar esperando y te voy a partir en 4 después de hacerte acabar una y otra vez. Te la voy a morder toda loquita linda y te voy a raptar. Soy tu seguidor, putita linda”, se lee en uno de los mensajes enviados a Noelia por Víctor F.

Luego de bloquearlo, el acosador cambiaba de celular y continuaba con el hostigamiento. También modifica y creaba nuevos perfiles en las redes, para continuar asediando a la víctima.

El 14 de febrero, Noelia llegó a la Comisaría 3° de Quilmes para realizar la denuncia contra su acosador. En la seccional relató lo que sufría y mostró mensajes que recibía a su celular de distintos números y a sus redes sociales provenientes de distintas cuentas pero que siempre tenían a la misma persona del otro lado del teclado. El acoso permanente y sistemático paralizó su vida. “No paro de recibir mensajes y amenazas, vivo atormentada y desolada”, le dijo a los efectivos que le tomaron la denuncia.

Ya con un botón antipánico en su poder y luego de algunos días sin recibir mensajes pensó que todo había terminado. Sin embargo, el acoso continuaba. Tras accionar el dispositivo, llegaron dos patrulleros que revisaron la zona y no encontraron a nadie. A las pocas horas el acoso regresó.

Al ver la lentitud de la Justicia para conseguir los datos personales del acosador y accionar alguna otra medida además del botón antipánico, dos amigas de Noelia decidieron intervenir e iniciaron su propia investigación. Le escribieron al celular de Víctor F. para increpar y rogarle que pare, pero sólo recibieron amenazas.

Una de esas amigas consiguió la dirección del hombre y fue a buscarlo para hablarle personalmente. Según el registro público al que pudo acceder, el acosador vivía en un PH en el partido de Villa Adelina, curiosamente frente a una comisaría. La chica se encontró con Víctor F., quien salió corriendo.

Cuando la mujer quiso dejar asentado en la comisaría de la zona lo que había sucedido se encontró con una respuesta difícil de absorber. “Un uniformado me atendió en la puerta, ni siquiera me dejó entrar a contarle lo que había pasado. Le expliqué y me dijo que ahí no podía hacer nada. Que no era la jurisdicción. Que me vaya a hacer la denuncia a Quilmes. Le pedí por favor pero me dijo que no molestara. Entonces de ahí la pase a buscar a mi amiga y nos fuimos a Quilmes a hacer la denuncia. Esperamos 5 horas para que nos atiendan”, afirmó.

Actualmente, el caso está en manos de la fiscal Eugenia Aparicio, quien caratulo el hecho “amenazas agravadas”. La letrada le tomó declaración a Noelia y se realizaron dos allanamientos, y se emitió una orden de restricción a la víctima.

