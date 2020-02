Vecinos de Quilmes marcharon para exigir seguridad

Vecinos de Quilmes marcharon en la zona oeste para exigir seguridad. Se dieron cita en la comisaría tercera para protestar por la sucesión de hechos que se han dado en esa zona. Allí fueron recibidos por el segundo jefe de la seccional, el comisario Fabián Arce. Los vecinos presentaron sus inquietudes y pidieron más patrullaje.

En las movilizaciones estuvieron presentes familiares de Nahuel Zacarías, el joven que murió luego de permanecer internado en el Hospital Iriarte tras impactar la moto que conducía contra una columna de concreto en Bernal. A Nahuel lo apedrearon para robarle cuando se dirigía a trabajar. También estuvieron presentes allegados de víctimas de inseguridad como Brian Zelada y Matías Blanco.

Los vecinos remarcaron que la convocatoria fue por medio de las redes sociales, sin responder a ninguna intencionalidad política, solo a la demanda como quilmeños de visibilizar “los reiterados hechos delictivos que se vienen dando en distintos puntos del partido”, remarcó uno de los manifestantes al sitio Data Judicial.

Esta fue la única marcha que se habría desarrollado en el distrito ya que la de Bernal Centro no se llevó a cabo y la de Quilmes Centro llegó a reunir apenas una veintena de personas que esperaron durante más de una hora la llegada de otros vecinos y terminaron retirándose sin llegar a movilizarse hasta la Comisaría 1° ubicada en Alem. De las marchas convocadas para el barrio Parque Calchaquí y Bernal Oeste no se concretaron ya que no movilizaron vecinos.

🔴[AHORA] VECINOS EXIGEN SEGURIDAD EN #QUILMES. En este momento un numeroso grupo de vecinos marchan por la ciudad ante los hechos de inseguridad. Ahora concentran en la comisaría 3ra, donde escaparon los 11 presos hace un tiempo. pic.twitter.com/wZT7ADb0N1 — Facundo Muñoz (@FacundoNoticias) February 1, 2020

Fuente: Data Judicial