Vecinos de Quilmes marcharán este sábado ante la creciente inseguridad

Tras conocerse la convocatoria comenzaron a circular acusaciones entre el oficialismo y la oposición sobre quienes están detrás de las marchas. Uno de los apuntados es Eduardo Alejandro Cirielli, administrador del grupo de Facebook Nuevo Mapa del Delito Quilmes.

La repercusión llegó a medios nacionales como MInutoUno, que publicó que Cirielli “fue asesor dentro de la Jefatura de Gabinete municipal. Así consta en el Boletín Oficial de Quilmes del 15 de agosto de 2019. Pese a que Martiniano perdió en las PASO no cesaron los nombramientos”.

El propio Cirelli aclaró en las redes cual es su rol en la convocatoria a las marchas por la inseguridad del día sábado:

“Me trataron de desestabilizador, de PRO, de Molinista, de bla bla bla y mas bla bla bla. Yo solo me considero un vecino implicado y colaborador hacia los demás en el ámbito que mejor me muevo, la seguridad, entonces me vi obligado a dar cierto orden y colaboración a lo que otros vecinos, como yo lo he hecho en el pasado y otros mas a quienes oportunamente el grupo apoyó con la difusión para que esto que piden les salga lo mejor posible”.