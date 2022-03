Quilmes salvaje: motochorros la pasaron por encima frente a su hijo al no poder robarles

Motochorros intentaron asaltar a una mujer y su hijo en las calles de Quilmes, pero como no pudieron, la pasaron por arriba a ella y le provocaron graves lesiones. El menor, en tanto, resultó ileso, pero quedó en shock por la violencia del hecho.

Todo ocurrió el martes por la noche, cuando María y su hijo caminaba por la zona de Benito Pérez Galdós y Unamuno. En ese momento, dos motochorros los interceptaron con fines de robo, por lo que ambos comenzaron a correr intentando escapar.

La muer y su hijo lograron subir a la vereda, pero, lejos de desistir, el motociclista decidió pasar por encima de la mujer con el rodado, tirando contra la pared y provocándole graves lesiones.

Según explicó luego la víctima al sitio InfoQuilmes, los delincuentes «Querían celulares, pero no los teníamos, así que me pidieron la billetera, y como sólo estaban los documentos de mis padres mayores, y no tenían plata, no se las di».

La mujer sufrió severas heridas en la cara, boca, rodilla y tobillo, entre otras. En tanto su hijo, que no sufrió heridas, sí atravesó momentos de pánico y estuvo en shock.

Por último, la propia María dijo que, si bien alertó al 911, la policía nunca llegó.

Motochorros quisieron robarle a una madre y su hijo menor y como no pudieron, la atropellaron causándole graves heridas. Fue en la noche del martes en Unamuno y J. B. González, #Quilmes Oeste. La mujer presenta hematomas en varias partes del cuerpo y el niño quedó shockeado. pic.twitter.com/4XCTnkFylr — Facundo Muñoz (@FacundoNoticias) March 4, 2022

Fuente: InfoQuilmes