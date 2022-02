El Kun Agüero recordó su infancia en la villa de Quilmes: de «la trompis» al «se cagaban a tiros»

Sergio Kun Agüero recordó en Twitch su infancia en Quilmes y mostró cómo está la casa en la que vivió junto a su familia en Los Eucaliptos.

En una transmisión que compartió junto a su hijo Benjamín, el ex futbolista de la selección rememoró su infancia y respondió preguntas de sus seguidores (y de su propio hijo) que se volvieron virales.

“Esta es la casa en la que yo vivía Benja, ahí vivía yo”, se le oye decir a Agüero durante la transmisión. “Esta era la puertita en la que yo entraba. Imagínense el varillazo que me daba ahí. Esa era la puertita de la villa. Pero ¡ojo! ahí estaba el arco. Mirá justo mi casa quedaba en el córner”, contó el Kun ante la mirada de Benjamín.

“La realidad es que para los que me conocen saben que soy así como me ven, los que quieran creerme bien pero yo soy así real. A mi nadie me puede decir nada porque yo estuve de un lado y del otro, estuve acá donde no tenía nada y ahora estoy acá en otra situación. Pero sé bien en esta situación (su vida humilde) lo que es vivir. Así que hoy no me cambia nada decir la verdad” dijo al ser consultado sobre las diferencias entre su bienestar económico actual y las carencias sufridas de chico.

En otro momento, hizo referencia a que en el barrio «Se cagaban a tiros». Al respecto indicó que “Para los padres no era divertido porque se daban cuenta que era peligroso. Imagínense que era todo el tiempo tiro para acá tiro para allá. Pero bueno yo era chico y la realidad es que no entendía mucho la situación, no era consciente”.

LEE TAMBIEN: El Kun Agüero criticó el impuesto al patrimonio y reabrió el debate

Y continúo, “Es más, cuando yo me voy de la villa con 10 u 11 años la verdad que la pasé mal. Porque te juro que para mí lo más lindo era que todos éramos como una familia ahí adentro. A mi lo que más me gustaba eran las Navidades en esa época. Nosotros vivíamos todos en un cajoncito y eramos todos amigos, y a la doce nos gritabamos todos ‘Felíz Navidad’”.

Uno de los momentos más graciosos fue cuando su hijo le preguntó sobre las gaseosas que tomaba de chico. Con su característico humor, Agüero le preguntó a su vez: “¿Sabes lo que era una Sprite en la villa? Tomas la gaseosa que hay ahí, ¿entendés? No hay Coca Cola, no hay Sprite. Ahí tenías las Trompis. Sí, tomábamos la Trompis. Había un elefante, viste con la trompa así y tenías la Trompis de limón, de manzana, y bueno… tomamos la Trompis”.

El recuero del Kun Agüero de su infancia en Quilmes: