Quilmes | Ladrón arrepentido devolvió las cenizas de las mellizas Yasmín y Anissa

Un delincuente que había robado dos urnas con cenizas de dos mellizas fallecidas se arrepintió y devolvió el cofre a los progenitores de las niñas. La madre de las niñas se mostró agradecida con todos los que visibilizaron el caso.

El robo ocurrió el lunes por la mañana en la localidad de San Francisco Solano, Quilmes. Los ladrones tuvieron tiempo de revolver todo antes de escapar con lo que encontraron, incluido el dinero que la pareja guardaba para pagar el alquiler, pero también dos cofres que contenía las cenizas de las mellizas fallecidas.

Ahora, Celeste Santos, la mamá de las nenas, relató que la urna le fue devuelta:

«Gracias a la persona que me llamó y habló conmigo en la mañana para entregarme las urnas», expresó la mujer. «No me pidió nada a cambio, le quise dar dinero y no lo aceptó, ya que la persona que se lo llevo cometió un gran error, no pensó que tenía cenizas», indicó.

De acuerdo al testimonio de la mujer, «Pregunté si tenía oportunidad de recuperar la netbook y me dijo que no, pero bueno no pasa nada», se conformó.

Ahora, Celeste se siente «con los pies sobre la tierra. Voy a dispersar las cenizas sobre una linda planta, creo que va hacer lo mejor», y agradeció «a todos los que compartieron».

Por último, dejó un mensaje para el delincuente: «A la persona del otro lado: no te voy a juzgar ni denunciar».