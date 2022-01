Quilmes: lo molieron a golpes en un boliche y tiene comprometida la vista

Un joven fue atacado a golpes dentro de un boliche de Quilmes centro y sufrió varias lesiones, entre ellas una que puede dañarle de forma permanente un ojo. Pide que muestren las filmaciones de seguridad para dar con el o los agresores.

El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la madrugada, cuando un joven oriundo de Rafael Calzada salió por el centro de Quilmes y recibió una violenta agresión dentro de un boliche. Hasta el momento, no se pudo dar con el atacante y el lugar no se haría cargo de lo sucedido.

El joven expuso que tiene comprometida su visión, por lo que ya inició una causa judicial. La víctima dio cuenta de lo sucedido a través de sus redes sociales.

Se trata de Federico Montes, quien contó que fue a bailar un boliche quilmeño donde recibió un golpe de espaldas y un botellazo en la cara. Hizo la denuncia en la Comisaría Primera de Quilmes y exige que el dueño del boliche pueda darle las cámaras para identificar al agresor.

El relato de Federico

Federico señaló que «estábamos en el sector vip del boliche con mis amigos cuando un pibe me empezó a insultar para que me vaya, le dije que no y me di vuelta. En ese momento recibí una piña por la espalda y pregunté quién me había pegado, nadie se hizo cargo. Hay cosas que no recuerdo producto de los golpes que me dieron, pero sé que unos minutos después un patovica me comenzó a golpear para que abandone el lugar, yo no me resistí y en ese momento me pegaron un botellazo en la cara».

Angustiado por todo lo vivido, expresó «me sacaron del boliche y cuando pedí ayuda porque estaba perdiendo mucha sangre me amenazaron para que me vaya. Mi amigo manejó hasta el hospital y ahí me dieron seis puntos en la cara. Hoy tengo comprometida la córnea y hasta que no se mejore la lesión no sé si voy a recuperar por completo la vista. Lo que me sucedió a mi no me gustaría que le pase a nadie más, por eso ya está actuando mi abogado en el caso».

La averiguación es llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de Quilmes.