Maltrato animal en Quilmes: ¿Por qué siguen muriendo caballos?

El maltrato animal en Quilmes parece estar totalmente naturalizado a pesar de los reiterados pedidos y denuncias de las organizaciones protectoras y de los vecinos. En las últimas horas, otro caballo agonizó durante horas en la vía pública.

«Fuimos a buscarlo. Estaba agonizando frente a la casa de un carrero. De las imágenes más desesperantes que uno podía ver, era la que contemplábamos con una amargura terrible», explicaron desde la ONG Caballos de Quilmes en referencia a la muerte de «Tizón», tal es el nombre con el que identificaron al animal.

El caballo fue encontrado sobre unos pallets, una bolsa de arena «y un pullover sucio». Lo tapaban por «las moscas», aseguran. «No respondía ni a los movimientos, ni a los ruidos, ni siquiera a una caricia», graficaron sobre el lamentable estado de salud del animal.

«Dicen que hay dos tipos de dolor: sufrir por lo que has hecho y sufrir por lo que no. A Tizón le tocó la segunda opción. Los caballos de carro están condenados», denunciaron de la ONG, al tiempo que informaron que el animal «Estaba así desde hacía más de 8 horas. Muriendo, pero lo hacía lentamente. Demasiado lento. Al principio no entendíamos bien que le había pasado, pero después lo entendimos todo», sostuvieron.

«Decían que salió tambaleándose de la casa y solito se cayó, pero más tarde una menor de edad que salía de la misma casa y mirando al carrero le dijo «viste, lo golpeaste tanto que le dio un ACV» acto seguido un «shhh!» acallando a la menor se escuchaba.

«Decían que le habían sacado las herraduras hace un rato para que no se lastime, pero Tizón no tenía un solo agujero en sus cascos de los clavos, lo usaban sin herraduras. Decían que lo habían pagado una fortuna cuando empezaron a preguntar como recuperarlo si se salvaba, pero apenas habíamos llegado explicaron que un tío se los había dado».

Para explicar lo que ocurre en Quilmes, los proteccionistas aseguraron que «Los caballos de carro están hacinados en pequeños lugares inhóspitos dentro de las viviendas de los carreros. ¿Cómo es posible que acostumbrados al dolor, cada vez sufran más? Pero viendo casos como el de Tizón no hay más nada que agregar», sostuvieron.

«Mientras esperábamos el tráiler, el mismo carrero, vestido de con una chaqueta del plan potenciar, nos preguntaba «¿si nos lo íbamos a llevar al final con lo mal que estaba o si llamaba a su amigo para que se lo lleve en un camión?» Fue un segundo. Pero lo único que nos pasó por la cabeza fue pensar en Tizón muriendo solo en un basural», concluyeron.

Denuncia maltrato animal

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales? Debes hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

O en el Juzgado de instrucción.

Recordá que no podés hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales, ya que solamente se puede efectuar ante la autoridades que correspondan.