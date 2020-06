Reportan nuevos casos de Covid-19 en Cattorini Hermanos

Por Ignacio Hollman

Trabajadores de Cattorini Hermanos reportaron nuevos diagnósticos de Covid-19 en la empresa mientras aseguran que existe un intento de ocultamiento de casos. Además, los vidrieros denuncian que han sufrido «aprietes para continuar trabajando pese al temor que reina dentro de la fábrica.

El 1° de junio informábamos en esta nota acerca de los primeros seis casos dentro de la plantilla de empleados de Cattorini Hnos., ubicada en Av. Tomás Flores y Donato Alvarez. Sin información oficial de la Municipalidad y de la propia compañía, los empleados notificaron que el total de contagios asciende a 10.

«Primero nos obligaron a a trabajar cuando esta actividad no era esencial y no estaba exceptuada», asegura A.M., uno de los trabajadores. «Después fue un desastre lo que hicieron con el protocolo, porque acá no se cumple nada, no les importa cuidar a sus empleados», aseguró, al tiempo que sostuvo sus declaraciones con la realidad que se vive: «empezaron con un caso, después seis y ahora son diez, ¿qué están esperando para hacer algo?», se preguntó.

Los trabajadores también denunciaron que la empresa los «amenazó con rebajar el salario un 40 % «si no se presentaban a trabajar. «Acá hay complicidad de los sindicatos SOIVA (Sindicato Obrero de la Industtria del Vidrio) y de SEIVARA (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio)», denuncian.

Por su parte, desde la Municipalidad de Quilmes se presentaron en la fábrica el pasado miércoles 3 de junio, luego de que se hicieran públicos los contagios. Según el municipio, se auditaron los procedimientos implementados en materia de prevención de COVID-19, los cuales «superan las medidas preventivas impuestas».

Por su parte, desde la empresa dejaron entrever que son los propios trabajadores quienes no cumplen con los protocolos, aparentemente con la intención de que se desate un brote del virus y, así, paralizar la producción.

«Nosotros queremos que se hagan testeos a todos los trabajadores para despejar dudas», señaló A.M., quien pidió «que la empresa apoye a sus empleados porque somos los que hacemos funcionar la planta».