Quilmes | Pasajera fue abusada mientras viajaba en el Tren Roca

Una joven fue abusada sexualmente mientras viajaba en una formación del Tren Roca desde Quilmes hacia Avellaneda. El agresor fue aprehendido por la Policía y la denuncia radicada en la comisaria.

El hecho se hizo viral en las redes sociales, donde la victima hizo un descargo y conto todo lo que ocurrió.

De acuerdo con el posteo en Facebook, la joven explico que el jueves tomó el tren “como todas las mañanas; llegando a la estación de Quilmes se sube este hijo de re mil puta, se me sienta al lado lo cual ya me llamó la atención porque el tren venía casi vacío. A medida que el tren va avanzando se me tira cada vez más encima”, sostuvo la joven, quien agrego que en un principio no le dio importancia al hecho “porque si, porque siempre callamos, porque ya sentimos miedo de solo pedir que se corra”..

“Cuando estamos pasando Wilde, ya empiezo a sentir como este forro me empieza a manosear la pierna y las partes íntimas. Ahí saco mi mochila, la cual la tenía arriba de las piernas, y me encuentro con la mano de este enfermo tocándome. Paralizada me quedé, me levanté y lo insulté”, sostuvo la victima.

“Todos los pasajeros reaccionaron, me contuvieron ya que yo estaba en un estado de shock absoluto y con una crisis de nervios total que no podía ni hablar! Gracias a Dios que en la estación Dominico habían policías que me asistieron y me trajeron a hacer la denuncia”, indico, “Porque estos hijos de puta son los que después andan sueltos y te violan.

“Estoy HARTAAAA nadie tiene derecho a ponerme un dedo encima sin mi consentimiento. Gracias a le gente, a los policías de la estación de Villa Dominico, a la comisaría 5ta de Wilde que se portaron de 10. Gracias a la chica que me asistió de los nervios ni tu nombre te pude preguntar. Gracias! No se queden calladas porque esos degenerados son los que después abusan de nenas y de mujeres.. no tenemos porque normalizar esto”, pidió.

Acerca del agresor, la mujer indico que pretendió escaparse (foto) pero que “la gente se le fue encima.. 63 años tiene , tengan cuidado si toman ese ramal de tren, porque mañana seguro va a seguir viajando como si nada el hdrmp!”.