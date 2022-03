El día que Mayra Mendoza le pidió ayuda a Vladimir Putin

Con la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas, las críticas al presidente Vladimir Putin y a quienes lo apoyan se reproducen. En ese marco, el gobierno argentino y sus funcionarios fueron apuntados por la oposición por no repudiar con mayor énfasis el ataque ruso y, entre los apuntados, aparece también la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Es que la referente de La Cámpora mantuvo un encuentro breve años atrás con Vladimir Putin. Algunos aprovecharon para reprocharle el pedido que Mendoza le hiciera al mandatario europeo en aquel entonces.

«Hay una embestida y una persecución política y mediática con los opositores del Gobierno, principalmente con la principal adversaria, que es Cristina», sostenía Mayra Mendoza, por aquel entonces diputada nacional por el Frente para la Victoria, durante el Foro Euroasiatico de Mujeres celebrado en San Petersburgo, Rusia. «Ante una eventual posible candidatura de Cristina el año que viene, buscan proscribirla, llenándola de causas inventadas, o buscan encarcelarla», reclamó la legisladora.

Mendoza le entregó al presidente ruso, Vladímir Putin, un folleto en el que denunciaba la supuesta persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Horas después, sostuvo en una entrevista a la agencia rusa Sputnik que el propósito fue «denunciar que estamos viviendo una la falta de Estado de derecho en Argentina».

Cabe recordar que Mayra Mendoza viajó en aquel entonces en representación de la ahora vicepresidenta, quien había sido originalmente invitada. «La invitación fue cursada a Cristina, pero ante la persecución que está viviendo, decidió no viajar y mandar una representación compuesta por tres legisladoras», contó Mendoza en aquel momento.

Durante la apertura del evento, «nos llevamos la sorpresa de que participaba Putin, y tuvimos la oportunidad de acercarnos», contó Mendoza. El presidente ruso recibió el folleto firmado por la organización La Cámpora, en el que aparecía una foto de la exmandataria saludando con un epígrafe que reza en español e inglés: «Argentina sin Estado de derecho».

«Vladimir, es importante. Necesitamos ayuda», le suplicó Mendoza. Cuando Putin se acercó, «fueron 30 segundos en que se quedó escuchando. Dije ‘Argentina’ y vino. Cuando le señalé a Cristina y le dije que está siendo víctima de ‘lawfare’, y que la querían encarcelar, prestó atención», explicó la ahora Intendenta de Quilmes.

Yo: Valdimiiiir es importante!Necesitamos ayuda!

Putin: Argentina (se acercó)

Yo: Cristina es víctima de LawFare. La quieren presa para que no vuelva a ser presidenta! 🤔

Me miró, me saludó con la mano y se fue sosteniendo el papel.

Muy segura que vino por la tapa del volante 😍 pic.twitter.com/49vOqKAvh7

— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 20, 2018