Violenta entradera a una anciana de 89 años en Quilmes

Una mujer de 89 años sufrió una violenta entradera en su casa de Bernal, Quilmes, cuando delincuentes la sorprendieron de madrugada, le robaron sus pertenencias y la torturaron durante varias horas.

El hecho ocurrió el domingo en horas de la madrugada en una vivienda de Chiclana e Independencia. Delia, tal es el nombre de la víctima, fue sorprendida por tres delincuentes, que ingresaron a su hogar y que por espacio de tres horas la torturaron.

En diálogo con Canal 9, la anciana señaló que «entraron los tres juntos corriendo en un piso de madera, me sorprendieron y empecé a gritar. Me taparon la boca, bajaron la persiana porque tenía la luz prendida. Preguntaba qué pasaba y me dijeron que no iba a pasar nada, que esté tranquila. Me senté en la cama, me llevaron para el pasillo y en una silla me quedé sentada. Estando ahí siempre con el que me quede tranquila, les dije que me quería tomar una pastilla para la presión. Me los trajeron y también agua», sostuvo.

En ese sentido, la víctima expresó que «desde el comienzo querían la plata y tenía solo 12mil pesos y unos poquitos dólares. Me preguntaban si era italiana porque tienen la fantasía que cobro la jubilación en euros y tengo joyas».

La mujer indicó que «Es la primera vez que me pasa a esta edad por suerte. Me ataron con un pañuelo en el cuello, me pasaron una remera por la cabeza porque si no les decía dónde estaba la plata me dejaban en una villa tirada o una plaza. Me rompieron todo, me querían abrir hasta la estufa. Le dije si yo te miento podes hacerme lo que quieras y golpear pero como no había nada…».

Por último, Delia explicó que «Yo no sabía ni la hora que era ni lo que hablaban. Le preguntaba a uno si tenía abuela porque yo podría serlo, por qué hacen eso. Los otros dos solo hablaban de plata y nos vamos enseguida».

ASI LLEGABAN LOS DELINCUENTES: