Personal médico del Sanatorio Bernal reclama por sueldos adeudados

Por Nicolás Santomé

Trabajadores de la Salud del Sanatorio Bernal se encuentran reclamando por el pago atrasado de sueldos y han decidido reducir la atención a guardias mínimas y rotativas. Así lo hizo saber la delegada de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) Liliana Hermosa.

«La empresa nos dice que no vamos a cobrar hasta que el Gobierno no les gire el dinero del ATP». Se trata del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinado a auxiliar a las empresas privadas en el pago de salarios.

«Este es un Sanatorio importante, con mucha circulación de gente. No entendemos como no pueden pagar. Somos 540 trabajadores que queremos cobrar lo que nos corresponde, no 5 mil pesos como le pagaron a algunos que con eso no pueden hacer nada», explicó la delegada.

Acerca de la atención, Hermosa contó que actualmente el Sanatorio tiene once pacientes con Covid-19 internados. En ese sentido refirió que no está colapsado el sistema dentro del nosocomio y que no dejarán de trabajar, aunque lo harán con guardias mínimas y rotando a los trabajadores. «Esperemos que haya una solución pronto, nos dicen que hasta que el Gobierno no les gire el dinero no nos van a pagar».

La situación es similar en otros Sanatorios y clínicas privadas de la región. Esta mañana publicamos lo que ocurre en el Sanatorio Modelo, donde los trabajadores de la salud reclaman también por la falta de pago.