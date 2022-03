Quilmes: patrulla de vecinos sale a las calles para combatir la inseguridad

Vecinos de San Francisco Solano volvieron a agruparse en la patrulla vecinal ante los reiterados hechos de inseguridad. Conformada meses atrás, aseguran que cada día es más inseguro vivir en Quilmes y cargaron contra las autoridades.

Los integrantes de la Patrulla se armaron con manoplas y palos y suelen salir en distintos horarios para recorrer las calles de Solano. «Los patrulleros aparecen cuando vienen las cámaras de televisión, pero si no no hay un patrullero, es una vergüenza Solano», indicaron.

«Las mamás tenemos miedo de mandar a nuestros hijos al colegio. Si tenemos que hacer un trámite o ir al médico, preferimos que nuestros hijos falten al colegio para no mandarlos solos», explicó una de las mujeres que integra la patrulla.

Al enfrentarse a algún delincuente, indicaron que se defienden como pueden, exponiéndose a recibir una golpiza o, en el pero de los casos, un disparo de arma de fuego. «Es peligroso pero intentamos amedrentar y no enfrentarlos. La idea es que el delincuente desista de robarle a un trabajador o a un estudiante».

«Los Quilmeños somos victimas de ineptos que solo sacan fotos cuando ponen un canasto de basura. Pero en seguridad nos dejan a la buena de Dios. Tenemos que esperar que no nos pase a nosotros, pero no conozco a alguien que no haya sufrido algún acto de inseguridad. Hay que sacar a patadas a estos ineptos que nos gobiernan!!!», indicó Edgardo.

«Tenemos unos gobernantes que solo protegen sus bolsillos ,patrullas urbanas gastando combustible y 2 sueldos en vano por no decir al pedo porque no hacen nada y no cumplen ninguna función ,solo sirven para la fotito de Mayra», expresó Diana.

La bronca es igual en la mayoría de los vecinos, que unánimemente reclaman a la Intendenta y al gobernador de la Provincia que tomen cartas en el asunto y den una respuesta al grave flagelo de la inseguridad.