Quilmes | Trabajadores del Hospital Iriarte toman cerveza en horario laboral

Un joven denunció a personal del Hospital Iriarte de Quilmes al que encontró ingiriendo bebidas alcohólicas durante el horario laboral, tras asistir a ese nosocomio junto a su madre, herida de bala en un hecho de inseguridad.

Quien denuncia lo ocurrido es Nicolas Santillán, un joven que el martes por la noche acudió al Hospital Iriarte junto a su madre, quien ingresó luego de ser rehén en un robo a un supermercado. “Los delincuentes se la llevaron y la dejaron tirada en Quilmes con una herida de bala en el pie”, explico el joven.

“Al llegar al Triage de la entrada y consultar sobre el estado de salud de mi madre, me dicen que espere”; Sin embargo, dos horas después el hombre no obtenía respuestas acerca del estado de salud de su madre, aunque no pretendía un parte detallado sino al menos saber sobre su estado general.

La sorpresa para el joven llego cuando observo que el personal que se encontraba en la recepción se encontraba "como se ve en la imagen, comiendo pizza y tomando cerveza (bebidas alcohólicas en horario de trabajo)". "Tuve que ingresar por otro sector hasta encontrarla y poder saber cómo estaba", dijo el Santillán, quien agrego que "Los pacientes también tenemos derechos, el personal del hospital no actuó correctamente". En las fotografías reproducidas en esta nota, se observa una botella de una reconocida marca de cerveza, abierta. Junto a ella, los frascos esterilizados que se utilizan para las muertas de orina, con lo que pareciera ser la misma cerveza en su interior, como si se los utilizaran a modo de vasos (también se observan vasos plásticos descartables).

Desde Periódico El Progreso nos comunicamos con voceros del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quienes expresaron que “Atento al repudiable acto por parte de agentes de este Hospital, la Dirección del Iriarte de Quilmes informa que se ha procedido a iniciar las acciones administrativas correspondientes con la finalidad de determinar lo ocurrido y proceder a sancionar este tipo de inconductas”.