Quilmes: Una escuela “se cae a pedazos” y no dicta clases presenciales

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 81 Albert Schweitzer, de Quilmes Oeste, elevó sus reclamos por el pésimo estado en que se encuentra el edificio y advierte por la imposibilidad de retornar a la presencialidad: filtraciones, humedad, falta de calefacción, entre otros, son los principales problemas en el edificio de Entre Ríos y Juan B. Justo.

Pese a que en el frente de la Escuela hay un cartel de obra, las familias del alumnado reportan que no se ha hecho lo suficiente para que se garantice la seguridad de los chicos.

“No se retomaron las clases presenciales por falta de gas, es imposible con el frío que hace y teniendo que tener abiertas las ventanas para que corra aire que los chicos puedan estudiar; es una vergüenza que haya pasado un año y medio y no hayan hecho un arreglo de gas, esto es desidia y abandono”, indicó una madre a Periódico El Progreso.

Ahora, la comunidad educativa toda lleva adelante una petición a través de la recolección de firmas para que las autoridades escuchen los reclamos concernientes a la grave situación edilicia que se registra en la institución:

“Somos las familias que integramos la comunidad educativa de la Escuela 81 de Quilmes “ALBERT SCHWEITZER”, hemos tomando conocimiento de las acciones realizadas por el personal de la institución por el lamentable estado edilicio en el que se encuentra nuestra querida escuela y, no obteniendo respuesta de las autoridades y sin poder tener aún presencialidad. Siendo vergonzoso tener un cartel de obra en la escuela (obra que no se realiza) y que el riesgo es inminente para toda la comunidad educativa, por todo ello te pedimo que nos acompañes con tu firma para que nuestros pedidos sean escuchados y se realicen las reparaciones necesarias. Para que nuestra escuela, que hace 60 años educa pueda continuar en condiciones seguras para todos y no siga siendo una bomba de tiempo”, indicaron en el sitio Change.Org

Respuesta del Consejo Escolar:

Al conocer lo que ocurre en el establecimiento, la Licenciada Susana Brardinelli, y su asesora Magali Albarracin, del Conejo Escolar de Quilmes, concurrieron a la Escuela Primaria N°81, donde se entrevistaron con la Directora. Tras recorrer las instalaciones, participaron de una asamblea con las familias.

“Se recepcionaron las inquietudes en una asamblea cordial y productiva en la que se desmintieron rumores referidos al cierre del establecimiento”, informaron posteriormente en un comunicado. “El Consejo Escolar de Quilmes solicitará en forma urgente a la DPIE (Dirección Provincial de Infraestructura Escolar) la confección del legajo para efectuar una obra integral en la Institución”, agregaron.

Además “se informó que finalizaron las tareas de readecuación de la instalación de gas y se espera que en el transcurso de esta semana Metrogas reconecte el servicio”, finalizaron desde el Consejo Escolar en un comunicado difundido.