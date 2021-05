Quilmes | Volvieron a marchar exigiendo la apertura de gimnasios y espacios deportivos

Dueños de gimnasios, natatorios, espacios recreativos, canchas de futbol y comerciantes volvieron a marchar este viernes para exigir poder trabajar como esenciales y evitar sostener las fuentes laborales.

La concentración se dio en horas de la mañana en Guido y Paz, frente a la sede del Club Quilmes. Desde allí marcharon hacia la Autopista Bs.As. LP pidiendo poder reabrir, con los protocolos vigentes, los diferentes espacios.

“Nos impusieron restricciones por las cuales no podemos trabajar. El tema es que seguimos pagando alquileres, seguimos pagando impuestos, servicios, los seguros… todo, incluso los sueldos de miles de trabajadores que si no cobran no comen, queremos trabajar”, sostuvo Lorena, una de las concurrentes.

En la marcha se hicieron presentes trabajadores de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Vale recordar que durante 2020, estos tipos de establecimientos estuvieron cerrados por mas de ocho meses. Tras el regreso de las actividades deportivas, pudieron trabajar unos pocos meses y ahora tuvieron que volver a cerrar dadas las restricciones impuestas.

“Pedimos que los intendentes y el gobernador nos escuchen. No queremos otra cosa que poder trabajar porque esta situación ya es insostenible; desde marzo de 2020 cerraron mas de 1500 de nuestros establecimientos, no queremos ser los próximos”, pidieron.