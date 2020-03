El radicalismo de Berazategui cargó contra el discurso de Juan José Mussi

“Desde 1987 hasta el 2015 gobernaron en la provincia y en la ciudad”.

El radicalismo de Berazategui emitió un duro comunicado contra el discurso que el intendente Juan José Mussi pronunció durante la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, que tuvo lugar el pasado martes.

“Como miembros de la oposición nuestra tarea desde la responsabilidad política no es hacer oposición por oposición misma, pero sí marcar algunos ejes de diferencias con el discurso oficial”, empieza el comunicado.

“El intendente comenzó afirmando que “el 68% de los votos corroboran que están por el camino correcto”. Es verdad que los votos brindan legitimidad, pero eso no lo convierte en dueño de la razón”. “El 70% de los intendentes de los 135 municipios fueron reelectos, producto, entre otras cosas de una enorme capacidad que el poder tiene para reproducirse en sí mismo. Máxime cuando este intendente gobierna desde 1987, es decir que cuando termine la gestión cumplirá 36 años en el poder local. La verdad es científica, por lo tanto aunque sea minoritaria sigue siendo verdad”, expresaron en el documento, que lleva las firmas del Comité Unión Cívica Radical de Berazategui, las concejales Flavia Torrisi y Nancy Vivas y el consejero escolar Gustavo Damián Gonzalez.

Mussi “Afirmó que la falta de agua se debe a los “cuatro años gobiernos de Cambiemos en la provincia”. Ante esto, el agua en Berazategui es un tema municipal, el intendente gobierna hace 32 años, de los cuales, 26 también gobernaron la provincia. En Berazategui escasea el agua y la poca que hay está contaminada ya que no hay planta de Tratamiento de líquidos cloacales. Acusar a María Eugenia Vidal por la falta de agua en Berazategui es por los menos una falacia”, sostuvieron.

En el texto también se hace referencia al anuncio (con sorna) sobre el polémico murallón de la costa de Hudson: “Anunció que hará del murallón de Hudson “una pintura hecha por artistas locales”. Consideramos que ese murallón NO DEBE ESTAR, no embellecerlo, sino eliminarlo. La selva marginal se nutre del agua, los camalotes, semillas, etc que vienen del agua del río, el murallón sólo perjudica a la flora y la fauna de nuestra ciudad”.

“En su alocución aseguró que van a “perseguir a los vecinos que tienen chalet y no pagan el agua”, esto da lugar a un importante aumento de la tasa de agua municipal, en un municipio adonde no provee agua. ¿no será que muchos no pagan, simplemente porque este servicio es deficiente?”, se preguntaron desde el radicalismo.

En el documento se hace referencia a la situación que se vive actualmente con los carreros de Berazategui: “También aseguró que perseguirá penalmente a los carreros. ¿No será momento de buscar una solución de fondo al problema de la basura y de los recolectores en general? La persecución a los que menos tiene no parece ser la mejor consejera”, sostuvieron.

“Por suerte reconoció que Berazategui creció sin planificación. Y que ahora lo van a hacer. Bienvenido sea, pero un poco tarde, en un centro sin agua, con cloacas colapsadas y en verano sin luz. Desde 1987 hasta el 2015 gobernaron en la provincia y en la ciudad. No pueden descentralizar responsabilidades. El intendente tiene toda la legitimidad y nuestro centenario partido es responsable desde la oposición. Nosotros también estamos orgullosos de Berazategui, y formamos parte de ella. No somos “oligarcas” como alguien dijo en la apertura. Somos ciudadanos que representamos a miles de vecinos y nos interesa el futuro de todos. Desde ese lugar, creemos que la legitimidad no convierte al intendente en dueño de la razón. Queremos un Berazategui progresista, pero también autosustentable en donde todos formemos parte”, finaliza el documento.