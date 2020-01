Ranelagh: bala perdida cayó en la cuna de un bebé durante Año Nuevo

Un caso similar tuvo lugar en Sourigues.

Una vecina de Ranelagh denunció publicamente que una bala perdida entró en una vivienda de esa localidad y terminó en la cuna de pequeño hijo. Afortunamente el bebé no se encontraba allí y no se lamentaron heridos.

“Esto hoy lo estoy contando y gracias a dios no paso ningúna desgracia!. Al llegar a mi casa tuve la maldita, maldita angustia de encontrar esta bala en la cunita de mi bebé que tiene 5 meses de edad y tbm tengo dos hijos más!”, comenzó su relato Mariana, vecina Ranelagh. “A los que se hacen los pistoleros, lo que dicen que saben manejar un arma, manga de hijos de puta dejen de tirar al aire!. Tengo muchísima impotencia, bronca y odio. Esto me pasó a mí y la verdad que no le deseo que le pase a nadie, todavía tengo una sensación horrible!”, expresó la mujer. Leé también: Asamblea vecinal para exigir agua sana en Berazategui sin la intervención de AYSA Mariana sostuvo que “tuvimos un Dios aparte, y gracias a Dios no estábamos en mi casa!. Mi bebé y cualquiera de mi familia… Fue una desgracia con suerte”, aseguró.

Otra bala perdida

Por otra parte, un vecino de Sourigues hizo conocido un episodio similar al de Mariana. Él y su familia pudieron ser víctimas de una tragedia y se salvaron de casualidad durante los festejos de Año Nuevo: una bala perdida cayó en el patio de la vivienda.

Así lo relató David en una publicación en un grupo de denuncias de Berazategui: “Feliz año nuevo para todos. Anoche durante el brindis cayó algo a la pileta donde antes de armarla ahi mismo comimos y brindamos el 24. y cuando lo sacamos de la pileta hoy a la mañana era esto. Una bala”.

El vecino de Sourigues expresó: “no aprenden mas la gente. Como puede ser que halla gente que para divertirse no tienen problemas en arruinarle la vida a otros. No se aprendió nada de lo que pasó la ultima fiesta. Por suerte no pasó nada”.