Ranelagh | Comerciantes no pueden trabajar desde octubre por una obra vial

Comerciantes de Ranelagh se encuentran imposibilitados de trabajar desde fines de octubre por una obra de la Municipalidad de Berazategui que aún no se completa. Se trata del asfaltado de la avenida 359, cerrada al tránsito desde hace cinco meses.

Yanina, una de las comerciantes y vecinas afectada, contó que “la avenida 359 está cortada al tránsito desde hace cuatro meses en los cuales se asfaltaron dos calles pero no se hicieron las esquinas. Ahora, por esta razón, también está cortada Antártida Argentina… para hacer la esquina”.

“Soy comerciante de la zona, somos varios los comercios ubicados sobre 359. Yo, como todos los comerciantes de la misma avenida nos vemos muy perjudicados por esta situación. Después de haber atravesado un 2020 con tan poco trabajo por la pandemia, ahora nos sacan el trabajo porque la obra es eterna”, se quejó la mujer.

En efecto, en la zona hay casi una decena de comercios, entre ellos ferretería, corralón, almacén, óptica, forrajeria, verdulería, fiambrería y una agencia de lotería. “En esa zona se trabaja mucho con gente de paso. La avenida une con Vergara a través de Antártida. Además de mucha gente que venía del lado de Milazzo”, graficó.

“Durante semanas vimos que nadie trabajaba en la obra pero la calle seguía cortada. Ahora volvieron a trabajar cortando, además, la Avenida Antártida Argentina. No puede ser que no hayan tomado en cuenta a los comerciantes. No podemos trabajar!!!”, repitió la mujer.

“Hasta cuando el municipio va a seguir cagándose en los comerciantes de la zona? La calle está cortada al tránsito desde fines de octubre y todavía estamos en veremos. Ahora que comenzaron las clases podríamos trabajar con la gente de paso, pero no… Siento bronca e impotencia”.