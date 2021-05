Reapareció Vidal y confesó sus intenciones de ser presidenta en 2023

María Eugenia Vidal reapareció con fuerza en el escenario público. Desde la presentación de su libro Mi camino, la ex mandataria brindó definiciones sobre el contexto del país y de su armado. Hoy, incluso, confesó sus intenciones de ir por la Casa Rosada en 2023.

En diálogo con radio La Red, fue consultada sobre “¿Larreta o Macri para 2023?” por Luis Novaresio. La ex gobernadora respondió con otra pregunta, “¿Y Vidal? Si no me voto a mí misma sería un papelón”.

A continuación, aclaró que le gustaría “algún día. No tengo desesperación por ningún cargo. Después de estar 8 años en la ciudad y 4 en la provincia, tengo experiencia para aportar”.

Vidal todavía no definió si jugará o no en las elecciones de este año. Incluso se especula con la posibilidad de que, si decide aparecer en una boleta, lo pueda hacer tanto por la provincia como por la ciudad de Buenos Aires.

Sobre esta cuestión, reafirmó que “no tengo definido si voy a ser candidata”, respecto a este año. Aunque aclaró que en el caso de que no se postule le pondrá “el cuerpo” a la elección “como en todas las elecciones, cuando fui y no fui candidata. Y más ahora, donde es necesario que Juntos por el Cambio no solo sea oposición, sino también alternativa”.

Tras la confirmación de que las elecciones se postergarán a septiembre y noviembre se amplió el plazo de definición de candidaturas, por lo que Vidal aseguró que “hoy no es un debate relevante. No es momento de discutir mi candidatura o la de nadie. No me parece prioritario“. Unos minutos después, sin embargo, mostraba su voluntad de competir en 2023.

Vidal también contó que deberá viajar al exterior en julio por trabajo, y que evalúa la posibilidad de vacunarse fuera del país. Por tener 47 años y no tener comorbilidades, no se encuentra entre los grupos prioritarios para acceder a la inmunización por el momento. Igualmente, aclaró que lo está pensando y que no tiene definido si buscará o no vacunarse afuera.