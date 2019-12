Cómo cuidar a tus mascotas durante las fiestas

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires remarcó la “urgencia evidente” de regular el uso de la pirotecnia a causa del daño que provoca en los animales, las personas y el medio ambiente.

Desde el organismo apoyan la prohibición del uso de petardos con efecto sonoro. Esto debido a que todos los años deben ser atendidas “miles de personas” por mutilaciones, fracturas, luxaciones, heridas, lesiones oculares, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de distintos grados.

“Bebés, adultos mayores y personas convalecientes soportan con incomodidad y malestar la contaminación acústica. Las personas con hiper-sensitividad sensorial, como es el caso de las personas autistas, sufren las consecuencias de la pirotecnia”, remarcaron.

Acerca de los animales, desde el organismo subrayaron que “al poseer un oído mucho más sensible al ruido”, cada año se van de sus casas “asustados por el estruendo y el pánico”. “Algunos se pierden. Otros son atropellados y en muchos casos, ponen en riesgo a las personas que conducen. Esto debido a que pueden producir accidentes”, agregaron.

A su vez, indicaron que los estallidos de pólvora afectan su sistema nervioso. Esto les causa “cuadros de estrés e inestabilidad emocional”. Los mismos incluyen taquicardia, jadeos, dificultad para respirar, hiper-salivación, temblores y náuseas.

“Sufren afectaciones en el tímpano y el fuerte estruendo les provoca una reacción de desconcierto, aturdimiento, miedo y angustia, y pérdida del sentido de la orientación. Lo mismo sucede con los animales que permanecen encerrados en sus casas”, detallaron.

¿Cómo cuidarlos?

Desde la institución recomiendan ubicar a las mascotas en una habitación donde estén cómodos. Aconsejan que estén con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados. Estos pueden ser la radio, la televisión o algo de música.

Además, aconsejan no sobrecargarlas con mimos, abrazos y caricias. Las mascotas necesitan espacio para que ellas mismas busquen el lugar donde se encuentren más cómodas y protegidas.

Aunque “siempre es mejor dejarlos al cuidado de alguien”, si un animal se queda solo en las fiestas se recomienda dejar la casa bien cerrada y ventilada. También evitar que las puertas se cierren por alguna corriente y los dejen aislados. En el caso de los gatos, dejarlos con abundante comida y bebida y las bandejas limpias.

Para evitar el peligro de ahorque, no se los debe dejar atados. Con el fin de que no haya extravíos, deben ser identificados con una chapita con su nombre y un teléfono para localizar a los dueños. En el caso de los sedantes, no tienen que ser administrados sin consultar previamente con un profesional.