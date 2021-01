Repartidores de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela exigen seguridad

Cientos de repartidores exigieron seguridad este viernes con una protesta en el Cruce Varela. Se trata de trabajadores de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela que atraviesan una preocupante ola delictiva.

“Somos blanco de cualquier delincuente, no cortamos por cualquier boludez; cortamos porque exigimos seguridad. Queremos más patrulleros en las calles, ya estamos cansados de salir con miedo de no saber si vas a volver a casa, ya no se puede trabajar, exigimos seguridad para nosotros al igual que todos los ciudadanos”, sostuvo Lucas, uno de los trabajadores.

“Esto lo hacemos para que nadie siga viviendo con miedo. Nos están matando, ya no podemos vivir así, exigimos seguridad y que esto pare de una vez”, agregó el joven.

A la protesta se sumaron también repartidores de Avellaneda y Lomas de Zamora, así como también de Almirante Brown.