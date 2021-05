Repudian a Mayra Mendoza por participar de un locro con decenas de personas

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó Villa Azul para una “jornada de locro solidario” en conmemoración del 25 de Mayo. Sin embargo, miles de quilmeños repudiaron su presencia allí ya que rige un decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales.

“Para celebrar este Día Patrio, pasé a saludar y compartir un locro con los vecinos y vecinas de Villa Azul. Un año después de uno de los momentos más difíciles para el barrio, estamos concretando un verdadero proceso de transformación para toda la comunidad del barrio Azul”, expresó la Jefa Comunal.

“Queremos que haya justicia social e igualdad de derechos en cada rincón de nuestra Patria. Eso es lo que nos enseñó Néstor y por lo que luchamos desde aquel 25 de Mayo de 2003. ¡Viva Néstor, viva la Patria!”, sostuvo Mendoza.

“Parece que el quédate en casa no corre para todo el mundo; me parece que hacer política en este momento no es oportuno, porque llevan a la intendenta y toda su comitiva para sacarse fotos y después mostrarse con los vecinos, es un riesgo innecesario”, se quejaron los vecinos.

“En pleno confinamiento, Mayra Mendoza se junta a comer locro con decenas de personas, aprovechándose de gente humilde. Toca la cara de bebés, se abraza con niños sin barbijo, no se entiende” repudiaron en las redes sociales.